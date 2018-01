Olho no relógio

Anúncio de relógio importado defendia a indústria nacional, destacando a importância da Companhia Siderúrgica nacional: “Volta Redonda é um orgulho da indústria nacional do aço. Daqui saem diariamente centenas de toneladas desse utilíssimo metal. Esta indústria, que proporciona pão e teto a milhares de brasileiros, rege-se pelo critério de que o tempo deve ser medido e aproveitado, como base fundamental do progresso”.

“Na indústria, o relógio é uma ferramenta indispensável. Sua necessidade é imperiosa para a acertada distribuição do tempo de tarefas e em muitos dos seus processos. Da correta medição do tempo dependem a utilidade e benefícios de qualquer indústria, fator de progresso do País. Para medir exatamente o tempo, só há uma classe de relógio: o relógio suíço de qualidade. Um produto essencial”.

13 de fevereiro de 1955. Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

