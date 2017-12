Primeiro prédio de escritórios de São Paulo, o Palacete Martinico Prado foi projetado por Ramos de Azevedo a pedido do então prefeito Antônio Prado, irmão do homenageado no nome do edifício. Para sua construção foi necessário o sacrifício da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, demolida em 1903 e reconstruída no largo do Paissandu. O palacete foi sede do Citibank, como mostra a ilustração reproduzida acima, publicada no dia em que o banco americano abriu suas portas em São Paulo, em de 25 de fevereiro de 1930.

Acima, como era o prédio por dentro em 1903. Localizado na Praça Antônio Prado, esquina com rua João Brícola, o palacete já foi sede da Light & Power e também da redação do Estadão, de 1906 e 1929. Depois o prédio passou por uma grande reforma, quando perdeu a fachada eclética do começo do século e ganhou outra mais linear. Nos anos 80, passou por nova reformulação na parte interna para receber a Bolsa de Mercadoria & Futuros. Abaixo, imagem recente do prédio.

