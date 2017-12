Do tempo em que independência feminina era sinônimo de máquina de costura: “Sem sair de casa, a senhora poderá ter um meio de vida seguro e independente. Famosa há 89 anos, a máquina de costura Sinver, leve, veloz e de fácil manejo, cose, embainha, franze e debrua com perfeição. E pode ser adquirida em suaves condições. Assegure o sustento dos seus, com a moderna e duradoura máquina de costura Singer”.

6 de outubro de 1940.

Outros reclames de máquinas AQUI.

Outros com as mudanças da condição feminina, AQUI.

Reclames do Estadão – História do anúncio impresso

