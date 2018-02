Para domingos de sol

Primeira fábrica de chapéus de sol de São Paulo. “Manoel Antônio Teixeira, com longa prática d’este ramo de negócio, da Europa e d’este Império, acha-se estabelecido à rua Direita número 27, onde se encontra sempre um grande e variado sortimento de chapéus de sol, para homens e senhoras, de todas as qualidades. Vendem-se por atacado e a varejo, por preços muito moderados e fazem-se concertos com perfeição e brevidade. Perto dos quatro cantos”.

21 de junho de 1882.

Outros reclames sobre a indústria nacional aqui.

