As estradas ruins do Brasil já foram citadas em muitas propagandas de veículos: “Há sete anos o Aero-Willys vem sendo testado nas mais difíceis pistas do mundo. Aqui. Em qualquer lugar do Brasil que você for, encontrará o Aero-Willys. Atravessando a Belém-Brasília, as regiões inóspitas do Nordeste ou do Sul”.

12 de março de 1968.

Mais reclames de automóveis aqui.

