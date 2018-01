“Levanta-te e anda”, dizia o anúncio do Vinho Caramuru, recomendado “Para os que estão no ocaso da vida”. Ela recomendado para fraqueza genital, falta de memória, insônia, dispepsias, neurastemia e espermatorrea. Ou, para aqueles que tiveram roubado a saúde e o vigor dos primeiros anos. “Surge o Sol de uma nova vida com ‘Vinho Caramuru”.

8 de março de 1900. Confira a edição no Acervo Estadão.

Outros reclames de remédios aqui.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

