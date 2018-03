“Para grandes negócios, uma grande mesa! Sua mesa é o elemento principal do ambiente onde seus negócios se realizam. Alicerce de cordialidade, instrumento acolhedor de recepção, testemunha constante de suas entrevistas, a mesa do chefe deve estar à altura do prestígio da empresa”.

8 de fevereiro de 1959. Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

