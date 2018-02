Preocupadas em mostrar que se preocupam com o ambiente, as montadoras de veículos jamais usariam hoje uma imagem como esta em que o caminhão aparece carregando imensas toras de madeira. O anúncio é do caminhão Ford 1948 das séries F-7 e F-8, equipado com motor V-8 de 145 H.P. Publicado em 6 de fevereiro de 1949. Os modelos ainda eram importados. O primeiro caminhão Ford produzido no País foi lançado em 1957, o F-600.

Outros reclames de transportes aqui.

Siga-nos no Twitter!