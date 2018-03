“Caiu? Bateu? Doeu? Passa Gelol que passa!”. O slogan ficou famoso com filmes para a TV a partir dos anos 90, mas o medicamento é bem mais antigo. Já em 8 de novembro de 1906, o produto era anunciado nas páginas do Estadão com a ilustração acima e a receita:

‘O Gelol em fricções cura toda a dor’. Confira a edição no Acervo Estadão.

Abaixo, comercial para a TV de 1995:

Outros reclames de remédios aqui.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

