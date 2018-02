“O veículo ideal para o Brasil: projetado no Brasil, construído no Brasil, para as condições do Brasil! O alto índice de nacionalização é a melhor garantia de completa assistência técnica. Willys Overland do Brasil”. 19 de janeiro de 1961.





Outros reclames de veículos aqui.

