“Tossir à noite é pior que um suplício chinês”, diz o anúncio do Xarope São João. As qualidades do produto: “Dissipa os acessos de tosse, descongestiona as mucosas e difunde-se com extraordinária facilidade por todo o organismo, exercendo uma ação calmante e tônica até às últimas ramificações pulmonares”. 2 de junho de 1940.

Outros reclames de remédios aqui.

Siga-nos no Twitter!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.