Poupança sem sacrifício

“Há dois modos de poupar: privando-se de todo o conforto na ânsia de ajuntar dinheiro ou empregando uma pequena parte do que é perfeitamente dispensável em títulos de capitalização. O primeiro modo é a avareza, o isolamento dos meios sociais, a inutilidade do indivíduo e do dinheiro. O segundo é a economia racional que se multiplica com o andar dos anos, permitindo gozar de todo o conforto que a vida moderna oferece, sem ter feito sacrifício algum para tanto”.

O anúncio da Prudência Capitalização é de 23 de julho de 1944. Confira a edição no Acervo Estadão

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

