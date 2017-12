O anúncio é da primeira campanha publicitária da Câmara Brasileira do Livro (CBL), fundada no dia 20 de setembro de 1946. Em 1961 foi promovida, em parceria com o Museu de Arte de São Paulo, a 1ª Bienal Internacional do Livro e das Artes Gráficas, que se repetiu em 1963 e 1965.

