Presente para o ano todo

“O presente de Natal que vai durar o ano todo. No dia do Natal, começa uma nova série com uma nova turma: Zé Colmeia e seus amigos no Canal 4, TV Tupi. Portanto, reúna seus amiguinhos (e os papais…) todas as terças-feiras às 20 horas, e assista aos divertidos desenhos animadíssimos de Zé Colmeia. E este presentão é do gostoso e refrescante Sevenap”.

21 de dezembro de 1962.

Trailler de comercial da Kelloggs dos anos 1960 estrelado por Yogi Bear, nome do personagem nos Estados Unidos:



Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais reclames de televisão AQUI.

Siga-nos no Twitter!