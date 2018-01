Antes do surgimento dos shoppings em São Paulo, o passeio era no Mappin. O anúncio mostra a aglomeração de pessoas na entrada da loja para a liquidação semestral em 26 de janeiro de 1936. Confira no Acervo Estadão.

”Venha correndo, Mappin, é a liquidação…”

