Primórdios do WhatsApp

“É tão fácil conversar numa Remington Portátil. Com que rapidez, com que fluência as palavras vêm… com uma Remington Portátil na ponta dos dedos! Acabaram-se as horas de escrita à mão… de adiamentos para amanhã das cartas que devem ser escritas hoje! A famosa Remington Portátil Quite-riter torna a escrita de cartas um prazer. E a sua leitura também! Assim, como V. vê, não é apenas mais fácil conversar numa Remington – é também uma prova de consideração!”

4 de outubro de 1957. Confira a edição no Acervo Estadão.

