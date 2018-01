Vai fazer o que no fim de semana? Andar de bicicleta? Que tal um Reboquete? Se fosse lançado nos dias atuais a pequena carreta para bicicletas da Máquinas Agrícolas Fok provavelmente teria de escolher outro nome. Ou será que faria sucesso com o nome Reboquete? O lançamento foi oferecido aos leitores do Estadão no dia 14 de fevereiro de 1954.

Outros reclames de bicicletas AQUI.

