“Nesta época de grande velocidade e concorrência ninguém esbanja tempo decifrando garranchos! Utilize esta aperfeiçoadíssima Remington 16! Sem as restrições do lápis e da caneta os pensamentos voam livres e espontâneos, fixam-se numa redação escorreita e vibrante aumentando as probabilidades de sucesso”. 11 de março de 1937.

Outros reclames de máquinas de escrever aqui.

Siga-nos no Twitter!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.