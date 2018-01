Mais um anúncio para as mamães, que jamais esquecem do ‘footing do bebê’. O anúncio de 20 de novembro de 1938 dizia: ‘No molejo suave e nos dispositivos apropriados destes carrinhos encontrará o regalo salutar para esse mimo de criança’.

Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

