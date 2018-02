Romi-Isetta foi o primeiro automóvel produzido no Brasil, entre 1956 e 1961, pelas Indústrias Romi S/A, com sede em Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo. Foram produzidas três mil unidades no País, muitas delas ainda nas mãos de colecionadores.

Anúncio publicado em 15 de dezembro de 1957

