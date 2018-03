“Gelo! Máquinas para frigoríficos. Companhia Brasileira de Eletricidade Siemens Schuckert”.

Anúncio no Estadão do dia 7 de fevereiro de 1926. Confira a edição no Acervo Estadão

Veja também: “Siemens: porque vos desesperais”

Mais anúncios antigos de energia AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

