“Na linguagem popular, ‘o silêncio é ouro!’ teve grande época. Agora tem uma significação mais ampla em geral e mais precisa nas máquinas de escrever. Com efeito, todas as indústrias procuram eliminar o barulho de seus maquinismos embora tenham de funcionar em recintos apropriados e distantes, ou ao ar livre, como os trens e os autos. Mas, o tac-tac das máquinas de escrever se produz juntinho a nós, provocando o sono nas pessoas de gênio pacato e irritando as de temperamento nervoso. Equipe o seu escritório com Remington Noiseless. Mesmo no meio de cem máquinas ficará tranquilo, transformando em ouro o sossego do seu trabalho – base da sua prosperidade”.

26 de maio de 1935. Confira no Acervo Estadão.

