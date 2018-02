Como falar ao telefone

Nos anos 50, os brasileiros ainda não sabiam usar o telefone corretamente e a Companhia Telephonica Brasileira fazia campanhas como esta:

“Fale diretamente no bocal do aparelho. E não fale excessivamente alto. Qualquer incorreção no falar ao telefone prejudica e torna desagradável a audição. No telefone, é a sua voz que o representa”.

Passados tantos anos, o telefone evoluiu, multiplicou-se, virou objeto portátil e pessoal e ganhou inteligência, mas muita gente ainda não aprendeu aquela lição básica de falar diretamente no bocal do aparelho e sem gritar. O anúncio é de 10 de fevereiro de 1956. Confira a edição no Acervo Estadão.

Outros reclames de telecomunicações AQUI

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

