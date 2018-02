Norte do Paraná, terra virgem

“Nas matas virgens do Norte do Paraná reinam as madeiras de lei e os padrões de terra boa. Em torno da florescente cidade de Maringá abunda o melhor cedro vermelho, livre de brocas e defeitos. Peroba rosa de múltiplas aplicações, cabreuva para esquadrias e construções rodoviárias, pau marfim para móveis e parques, caviunas, paus d’alho e figueiras brancas se multiplicam, belos e robustos”.

O anúncio informa que a Cia. de Terras Norte do Paraná está abrindo estradas de rodagem onde florescem 31 cidades e povoações e conclui: “Vá conhecer Maringá… e venha buscar a família”. Publicado dia 1 de janeiro de 1949.

Hoje seria politicamente incorreto e totalmente ilegal. Veja outros reclames que hoje seriam incorretos aqui.

