Pegue o bastão e tire a dor de cabeça com a mão: “O fim da dor de cabeça com uma simples fricção do bastão de Alginex, moderno analgésico para uso externo local. Desobstrui os poros e permite a penetração através da pele de três princípios ativos quedão alívio surpreendente e rápido. Não é gorduroso e tem cheiro agradável”.

1 de junho de 1950.

Mais reclames de remédios aqui.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga-nos no Twitter!