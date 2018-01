Até cego vê

“Até os cegos vêem isto. Antes de comprar um carro de classe inferior, verifique o que está acima reproduzido, e que é uma incontestável verdade! Pelo mesmo preço que lhe é pedido por um carro inferior, vossa senhoria poderá adquirir carros usados das mais afamadas marcas, muito mais amplos e confiáveis, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sendo que alguns são quase novos em vista do seu pouco uso”. O anúncio ilustrado com um homem de olhos vendados tem uma moldura de olhos. Publicado dia 9 de dezembro de 1928. Confira a edição no Acervo estadão.

Mais anúncios incorretos AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Instagram Twitter Facebook Pinterest