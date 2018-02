“Na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, nas regiões mais adiantadas do mundo, trens moderníssimos, rápidos, confortáveis, seguros, percorrem grandes distâncias proporcionando viagens incomparáveis”. O anúncio do governo do Estado de São Paulo na gestão Abreu Sodré ficou na promessa.

16 de novembro de 1967.

Outros reclames de transportes aqui.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga-nos no Twitter!