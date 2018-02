Um ano de censura

A imagem do sujeito tentando gritar sufocado por problemas respiratórios, do anúncio do Xarope São João, foi usada na página 2 da edição de hoje do Estadão pelo cartunista Loredano, como protesto contra a censura imposta ao jornal. Uma sentença judicial, que hoje completa um ano, proibe o jornal de publicar informações sobre a Operação Boi Barrica, pela qual a Polícia Federal investigou a atuação do empresário Fernando Sarney, filho do presidente do Senado, José Sarney. O anúncio acima, do produto do laboratório Alvim & Freitas, foi reproduzido da edição de 13 de julho de 1958. Leia mais sobre a censura ao Estadão aqui.

Outros reclames de xaropes aqui.

Siga-nos no Twitter!