Use Kolynos e ganhe um cachorro

Escreva seu nome e endereço na embalagem do creme dental Kolynos e concorra a um filhote da Lassie, a cadela collie personagem de diversos filmes e série de TV. A história de Lassie foi escrita pelo inglês Eric Knight. O livro foi adaptado para o cinema em 1943 e virou série de TV em 1954. No Brasil era exibido no final dos anos 50 pela TV Tupi, com patrocínio de Kolynos. A partir de 1966 passou a ser exibido na Globo.

Anúncio do dia 19 de junho de 1960.

Outros reclames de animais aqui.

