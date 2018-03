Virada Cultural em casa

“Um serviço completo de bar no mesmo móvel de um radio perfeitíssimo, construído de accôrdo com as últimas creações da radio-telephonia. Offereça aos convidados cocktail ou um aperitivo, preparado ao som do último fox-trot em voga”. A lista do que cabe no rádio-bar inclui funil, 24 copos, saca-rolhas, abridores, gelo e garrafas. Com iluminação interna. 1 de janeiro de 1936. Confira a edição no Acervo Estadão.

Outros reclames de rádio aqui.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Instagram Twitter Facebook Pinterest Tumblr