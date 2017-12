Quer conhecer a SPFW? Marca de esmalte leva!

A Risqué, patrocinadora oficial do São Paulo Fashion Week, vai premiar 50 internautas com um par de ingressos para o evento. O Concurso Cultural “Risqué leva você ao São Paulo Fashion Week” acaba de ser lançado no Facebook oficial da marca (www.facebook.com/risqueoficial). Para participar, é preciso se inscrever e enviar uma foto com o look