A carioca que conquistou São Paulo

Angélica Sales

Se a perspectiva fosse a vista a partir da janela do quarto, a concorrência seria desleal. Do Rio de Janeiro, cidade em que Juliana Araripe nasceu, a lembrança mais recorrente é a de acordar e contemplar o mar de Ipanema. Em São Paulo, onde vive há sete anos, a paisagem que se descortina ao amanhecer tem menos cores e luzes. É um conjunto de casinhas simpáticas na Vila Beatriz, zona oeste, que lhe sorri diariamente pela manhã.

Mas Juliana, 32 anos, nunca se prendeu a saudosismos. Em vez disso, desbravou a cidade que a recebeu tão bem, arregaçou as mangas e começou a pôr em prática o plano traçado na infância: ser atriz. “Aqui, eu não paro um minuto, virei uma workaholic. Em São Paulo, tudo converge para que você trabalhe mais. Só não abandonei os chinelos. Sou a rainha do chinelo”, brinca.

Foi em São Paulo que, após trabalhos como apresentadora, conseguiu o papel de Bia, a arquiteta e mãe de primeira viagem que integrava o quarteto da série Mothern, do canal pago GNT (a terceira e última temporada foi exibida em 2008; atualmente o programa está sendo reprisado pelo Canal Viva).

Juliana, que aprendeu a gostar da cidade – “A gastronomia daqui é riquíssima, os restaurantes estão abertos em todos os horários, como nas grandes capitais do mundo. E a vida cultural também é mais vasta e interessante” – logo emendou um trabalho no outro. Pouco depois de Mothern, ela e as colegas do elenco ganharam os palcos de São Paulo com a peça “Confissões das Mulheres de 30” – hoje, da formação original, contracenam apenas ela e Camilla Raffanti, sócia e amiga inseparável, além da atriz Patrícia Pichamone.

“Confissões” aborda, de maneira sincera e descontraída, as encanações corriqueiras das mulheres de 30 e poucos anos. Juliana, que casou, teve filha, separou e casou de novo em São Paulo, usou a própria experiência para fazer contribuições ao texto original de Domingos de Oliveira.

Em cartaz na cidade há dois anos e quatro meses, a peça já foi vista por 120 mil paulistanos. A empatia com o público era tão grande que Juliana e Camilla criaram um blog (www.mulheresreais.blog.br) para ampliar a discussão e contar mais de suas histórias. No link “Confessionário”, as internautas são convidadas a também dar um testemunho. Esse rico material servirá de combustível para Mulheres Reais, novo projeto de teatro da dupla que não sabe o que é descanso.

Confira um trecho do espetáculo:

SERVIÇO DA PEÇA

“Confissões das Mulheres de 30” – Com Juliana Araripe, Camilla Raffanti e Patrícia Pichamone

Em cartaz no Teatro Gazeta (www.teatrogazeta.com.br) até o dia 8

Do dia 21 até 10 de outubro, Teatro Jardim São Paulo (www.jardimsaopaulo.com.br/teatro)

Na web: www.mulheresreais.blog.br