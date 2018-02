Ameixa radiante é a nova cor de gloss da linha C. Kamura

(Foto: C. Kamura)

A linha C. Kamura Art Make Up desenvolveu um novo gloss, na cor Ameixa Radiante, que tem como proposta hidratar e dar cor aos lábios. A nova fórmula possui Aloe Vera e óleo vegetal de Jojoba, que hidratam os lábios, além de vitaminas naturalmente antioxidantes, como E e C, que protegem a pele da ação dos radicais livres e previnem o envelhecimento precoce.

A nova cor segue a tendência de tons fortes, que começou no inverno e tende a se estender pela primavera. “Privilegiamos uma cor mais forte, com leve toque de brilho. A ideia é iluminar os lábios proporcionando um visual sensual e sofisticado”, explica Nadia Ruscinc, responsável pela pesquisa e desenvolvimento da Byocosméticos, que produz a linha de maquiagem C. Kamura Art Make Up.

A textura do novo gloss é cremosa e extremamente macia, o que facilita a aplicação e promove uma cobertura perfeita. O gloss Ameixa Radiante pode ser encontrado por R$ 24,50.



Serviço:

C. Kamura Art Make Up

Fone: (12) 4009-2755

Site de vendas online: www.byoshop.com.br

Make Up Station – C. Kamura Art Make Up

Shopping SP Market – Av. das Nações Unidas, 22540

Piso Térreo – corredor 5