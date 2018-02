Alguns salões de beleza de São Paulo são verdadeiros pontos de encontro de celebridades. Esta semana, a atriz Gabriela Duarte, a Jéssica de Passione (Globo), foi clicada no Salão do Proença, após preparar as unhas para a sua personagem.

Na trama, a patricinha Jéssica usa o esmalte Rosa Pitanga (Risqué, R$ 2,50). Aliás, este é um dos tons mais procuradas no Projac.