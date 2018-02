Cores e tendências na higiene dental

Marcela Rodrigues

É possível ser fashion até durante a higiene dental. Tanto que a escova de dente Curaprox, da marca suiça Curaden, foi o produto recorde de vendas da loja de produtos variados nas três últimas edições da SPFW: em média, 500 unidades por evento.

É fashion porque oferece 36 opções de cores bem longe daquelas conbinações em vermelho, verde ou azul. E, além de seguir tendências e ter um design delicado, o produto tem 5460 cerdas, 10 vezes mais do que qualquer escova.

Segundo a própria marca, a suavidade é uma característica da escova, possível graças ao diâmetro das cerdas ultramacias Curen® (patente exclusiva), de 0,10mm, que, de acordo com testes científicos, permitem o acesso a regiões de difícil higienização como, por exemplo, a região interproximal (entre os dentes) e dentro dos sulcos gengivais (margem de contorno dental).

As escovas Curaden estão disponíveis em todas as farmácias do Brasil por, em média, R$ 11.

Onde encontrar:

(11) 4227-4190

www.curaprox.com.br