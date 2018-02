Destaque para o design brasileiro

Começa no dia 12 de agosto a 17ª edição da Craft Design, feira de decoração e design, que acontece no Centro de Eventos São Luís.

Durante o evento, haverá o Núcleo de Desenvolvimento de Projetos Craft Design, que contará com a participação do Senai São Paulo Design. O objetivo é oferecer aos profissionais da indústria, comércio e designers soluções para obterem maior competitividade e qualificação dos seus produtos no mercado nacional e internacional.

“Aqui no Brasil os designers ainda têm pouco respaldo da indústria e do comércio. As ações nesse sentido são muito isoladas”, explica uma das organizadoras do evento, Elaine Landulfo.

O Núcleo funcionará em um estande da feira, no qual alguns designers de produtos oferecerão seus projetos a profissionais da indústria, comércio e designers. “O foco aqui é a criação, o projeto. O designer não estará oferecendo produtos como nos outros estandes da feira, ele estará mostrando seu trabalho e fechando contratos de desenvolvimento”, explica Elaine.

A Craft Design lança as crianções de designers de todo o Brasil. São mobiliários, objetos de decoração, presentes, artesanato contemporâneo, luminárias, design têxtil, papelaria especial, joalheria, acessórios de moda e para a casa. A feira é destinada somente aos profissionais do setor. Mais informações no site www.craftdesign.com.br.