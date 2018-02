Fashion Weekend Plus Size: Desfile de moda GG em SP

Marcela Rodrigues

Mulheres reais, gordinhas ou não, atenção: A segunda edição do Fashion Weekend Plus Size (FWPS) – o fim de semana de moda GG que está mexendo com o conceito de beleza na área de moda no País – acontece neste fim de semana. Serão dois dias de desfiles: 23 e 24 de julho. Loony Jeans, Shine, Eveiza, La Mafe , Exuberance, Dardak, Edson Eddel, Ana Lisboa, Ness, Korokru e Milanina são algumas das marcas participantes.

Ao contrário da SP Fashion Week, em que todas as modelos têm medidas corporais, altura e manequins padronizados, no Fashion Weekend Plus Size não há sequer uma modelo com proporção física idêntica à outra. Há manequins que variam do 44 ao 52 e alturas que variam de 1,60m à 1,87m. “São mulheres lindas, poderosas, com uma variedade de corpos e estilos semelhantes às encontradas nas ruas. Ou seja, manequins que representam a mulher real, que ama, trabalha, estuda, se diverte e come”, justifica Renata Poskus Vaz, uma das organizadoras do evento e fundadora do Blog Mulherão.

Até o início de 2010, o Brasil ainda não possuía nenhum encontro de moda exclusivo para o segmento de tamanhos especiais. O FWPS foi uma parceria de Renata com a modelo e consultora de moda Andrea Boschim. Segundo Renata, o Fashion Weekend Plus Size não tem a intenção de lançar tendências. “Queremos mostrar o que realmente estará na rua, o que a mulher que usa manequim GG pode usar na primavera-verão sem medo de errar”, explica a jovem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço:

Dia 23 de julho – sexta-feira

Custo do ingresso: R$60,00 (com serviço de buffet incluso)

Horário: das 19h às 23h

Dia 24 de julho – sábado

Custo do ingresso: R$60,00 (com serviço de Buffet incluso)

Horário: das 17h às 21h

Crianças acima de 6 anos pagam entrada.

Local: SENAC Lapa Faustolo, 1347

Estacionamento com Vallet

Mais informações: (11) 7744-6626