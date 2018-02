Fim de semana quente merece cara de verão

A previsão do tempo anunciou que o fim de semana terá cara de verão: sol e calor. Para o seu look também combinar com o clima dos próximos dias, nada de sair com o rosto pálido, típico de quem não passeia pelo sol há um bom tempo. A solução pode estar na sua necessaire, afinal, a maioria das marcas de make já têm blush, pó compacto, base, sombra em versão com efeito bronzeador.

Para quem ainda não tem, aí vai uma dica. O Boticário acaba de incluir em sua linha Intense quatro novos produtos – dois deles com efeito bronzeador. E os eleitos da equipe da Revista JT como sugestão são: A base líquida efeito bronzeado (R$ 17,90 ), de textura fina e não oleosa e o pó compacto 2 em 1 (R$25,90), que também faz a vez do blush, tem textura leve, é de fácil aplicação e promete deixar o rosto a cara do verão em alguns segundos.

Mais informações:

www.boticário.com.br