Maquiadores têm até amanhã para se inscrever em concurso

As inscrições do concurso Conexão Beauty Art, promovido pela Avon, com o intuito de revelar novos talentos brasileiros na área de maquiagem profissional, terminam amanhã, dia 1º de agosto.

O concurso vai premiar maquiadores nas categorias Social (maquiagem para o dia a dia e ocasiões sociais, como festas e casamentos); Passarela (desfiles); Editorial (mídia impressa e web); Artes Cênicas (teatro, dança, circo, ópera e carnaval); Audiovisual (cinema, documentários e clipes); Publicidade (anúncios e catálogos – impresso e web).

A novidade para esta edição fica por conta dos trabalhos autorais: na primeira fase o maquiador tem a possibilidade de inscrever trabalhos autorais, desenvolvidos com exclusividade para o concurso, ou realizados por ele, mediante solicitação de um cliente. Numa segunda fase, todos os profissionais finalistas, selecionados pela curadoria, deverão produzir um trabalho autoral, com tema indicado pela organização.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.portaldamaquiagem.com.br, onde o interessado precisa criar seu perfil na Rede Social Conexão Beauty Art. Os maquiadores poderão postar vários trabalhos em uma ou mais categorias.

Seleção

A pré-seleção dos finalistas é realizada por uma curadoria, formada por três profissionais renomados na área de atuação referente à categoria em questão. Eles avaliarão todos os trabalhos, no período de 5 de julho a 27 de agosto, recomendando até dez classificados para a próxima fase. Os curadores analisarão o conjunto dos trabalhos apresentados, considerando Criatividade, Qualidade Técnica, Pertinência, Dificuldade de Execução e o Conjunto dos trabalhos apresentados pelos candidatos.

Os maquiadores finalistas terão o período de um mês (de 3 de setembro a 3 de outubro de 2010) para realizar e enviar um trabalho autoral, cujo tema/ inspiração será proposto pela organização do concurso. Com esse trabalho os finalistas serão submetidos à votação popular, realizada no Portal da Maquiagem, entre 11 de outubro e 28 de novembro. Os vencedores serão revelados durante evento de premiação, em janeiro de 2011, em São Paulo.

Premiação

A premiação Nacional, em todas as categorias, contempla a concepção e execução de um editorial com o tema Beauty Art, que será publicado na Galeria do Portal da Maquiagem; um blog exclusivo no Portal da Maquiagem, para compartilhar toda a experiência da premiação e a realização de um workshop sobre sua categoria, além da participação em eventos da Avon no período de um ano.

Já as atividades Internacionais contemplam uma viagem para fora do país, para realização de cursos, visitas aos bastidores de grandes produções e contatos com renomados profissionais do mercado, que atuam nos grandes centros de moda e beleza do mundo.

Mais informações: www.portaldamaquiagem.com.br.