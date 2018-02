Mateus Solano participa de congresso de estética

Profissionais de beleza e curiosos já podem fazer suas inscrições para o 18° Congresso Científico Internacional de Estética e a Estetika 2010 – Exposição Internacional de Beleza, que acontecem entre os dias 12 e 15 de agosto, no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo. O evento reúne profissionais das áreas de saúde, beleza e estética, que estarão trazendo as mais recentes novidades, pesquisas e tendências mundiais.

No dia 13 de agosto haverá uma conferência mediada pelo ator Matheus Solano sobre o tema “O Conceito de Beleza no Terceiro Milênio”.

