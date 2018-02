Nova loja da Contém 1g

A Contém 1g inaugura amanhã, às 19h, no Shopping Morumbi, um novo conceito de loja. Os produtos estarão divididos em nichos de acordo com a ocasião: noite, trabalho, verão, inverno e romântica e também com as características físicas: orientais, negras, morenas, ruivas, loiras, mulatas e castanhas.

Quem visitar a loja será encaminhada diretamente para o espaço específico de acordo com a ocasião e biotipo e poderá contar com mais de 500 ítens e a ajuda de consultoras especializadas em maquiagem.

Serviço:

Inauguração: hoje, às 19h

Endereço: Shopping Morumbi – Av. Roque Petroni Jr., 1089, piso térreno, LUC 113