Palestras gratuitas sobre negócios da moda

A Livraria Cultura do Bourbon Shopping e a Customizar – Marketing de Moda estão organizando a 1ª Semana de Negócios da Moda, que acontece entre os dias 2 e 5 de agosto. A programação contará com palestras gratuitas sobre marketing, mídias sociais, estilo e mercado de luxo para pequenos e médios empresários do setor.

As palestras são abertas para estudantes, funcionários e empresários do setor, que está entre os mais ricos do mundo. Para Nayara Fadel, sócia-diretora da Customizar, a moda não se resume apenas às roupas e acessórios. “É um mercado extenso, gerador de empregos e responsável por um faturamento bilionário, mas pouco explorado no Brasil”.

Confira a programação:

02/08, segunda: Como montar uma empresa de moda com Juliana Manzato e Nayara Fadel

03/08, terça: Moda nas Redes Sociais com Renata Alves e Laryssa Martins

04/08, quarta: Estilo de loja/marca com Juliana Manzato e Nayara Fadel

05/08, quinta: Mercado de Luxo com Larissa Ortiz

O evento é gratuito e as palestras acontecem das 19h30 às 21h, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping Pompéia (Rua Turiassú, 2100). Mais informações: Juliana Manzato (19) 7810-4142 e Nayara Fadel (19) 9192-8143 ou customizar@gmail.com. As inscrições podem ser feitas pelo site http://migre.me/V7cf