Tendência antes da passarela

Começa amanhã a Première Brasil, um dos principais salões latino-americano da indústria têxtil, realizado pela Première Vision, líder mundial na organização de eventos têxteis, com sede na França. O evento se revela em três formas: O Fórum, A Cartela de Cores e a Conferência de Moda.

O Fórum coloca em evidência as criações dos expositores através de uma seleção criteriosa feita pela equipe de moda do Première Vision, apresentando os destaques em fios, tecidos e acessórios para o Outono/Inverno 2011. A Cartela de Cores alinha o mercado latino-americano ao timing do calendário mundial. Ela é composta por um cartaz, uma gama e um livreto revelando os eixos da estação, e estará à venda no espaço.

A Conferência de Moda, apresentada por Pascaline Wilhelm, diretora de moda do salão parisiense trará informações sobre as tendências de moda internacionais, as estruturas e os comportamentos da temporada outono/ inverno 2011. “Para esta segunda edição do Première Brasil, a equipe de moda convida os compradores latino-americanos a mergulharem no outono/ inverno 2011, uma estação rigorosa e harmoniosamente imperfeita, densa e sinceramente eco para se aventurar em escolhas inventivas, com desenvolvimentos sérios e explorações loucas”, adianta Pascaline.

Serviço:

Première Brasil

Dias 21 e 22, das 10 às 19h

Local: Transamerica Expo Center São Paulo – Avenida Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro

Entrada: gratuita para profissionais do setor com inscrição prévia (sujeita à aprovação)

Para participar da conferência é cobrado o valor de R$150,00 por pessoa

www.premierebrasil.biz