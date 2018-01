TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

23h00 – Na Cônego Domênico Rangoni, congestionamento no sentido Guarujá entre o km 270 e o km 262.

22h57 – Perto da Baixada, Anchieta registra trânsito lento na chegada a Santos e congestionamento no sentido São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

22h56 – CET não registra lentidão nas vias monitoradas.

22h43 – No sentido São Paulo, a Anchieta tem lentidão entre o km 60 e o km 55. Já no sentido litoral, o tráfego é lento entre o km 63 e o km 64, informa a Ecovias no Twitter. O motivo é o excesso de caminhões.

22h39 – Metrô: velocidade reduzida nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha por causa da chuva.

22h28 – A Avenida Professor Francisco Morato continua com interferência no sentido bairro, com uma faixa ocupada perto da Rua Ladislau Roman.

22h20 – 2,3 km de lentidão na Marginal Pinheiros, na via expressa do sentido Castelo/Interlagos, a partir da Ponte Nova do Morumbi.

22h09 – Também serão interditados o Túnel Takeharu Akagawa (Túnel São Gabriel) e o Túnel Ayrton Senna, sentido Bairro, no mesmo horário: entre as 23h30 desta terça-feira, 12, e as 4h30 de quarta-feira, 13.

22h04 – A CET vai interditar o Túnel Fernando Vieira de Mello no sentido Centro entre as 23h30 desta terça-feira, 12, e as 4h30 de quarta-feira, 13, para fazer manutenção.

21h51 – Anchieta congestionada no sentido São Paulo no trecho da Baixada.

21h44 – A Linha 3-Vermelha do Metrô continua com velocidade reduzida por causa da chuva.

21h40 – 5 km de lentidão em São Paulo, segundo a CET.

21h37 – Já a Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem congestionamento entre o km 261 e o km 270.

21h34 – No Twitter, Ecovias diz que Anchieta tem tráfego normalizado no sentido litoral. A lentidão continua entre os kms 58 e 55, no sentido Capital, por causa do excesso de caminhões.

21h20 – Na Marginal Pinheiros, sentido Castelo/Interlagos, 2,3 km de lentidão na via expressa a partir da nova do Morumbi.

21h19 – A interdição continua na Avenida Professor Francisco Morato, próximo da Rua Ladislau Roman, sentido bairro, na faixa da direita e na calçada, com policiamento na região. Se você estiver na região, participe da nossa cobertura postando sua foto no Instagram usando a hashtag #transitoestadao ou envie para o Núcleo Multimídia do Estadão. Não se esqueça de citar o local e a numeração aproximada.

21h10 – No Twitter, Ecovias relata lentidão na Anchieta do km 63 ao 55, sentido São Paulo, e entre os kms 51 e 55, sentido litoral. O motivo é o excesso de caminhões.

21h07 – Cônego Domênico Rangoni continua congestionada no sentido Guarujá por causa do excesso de veículos comerciais.

20h58 – Velocidade reduzida na Linha 3-Vermelha do Metrô.

20h40 – 36 km de lentidão em São Paulo. A Avenida Professor Francisco Morato é o trecho mais complicado, com 3,7 km de filas no sentido Bairro, até a Avenida Jacob Salvador Zveibil.

20h30 – No Twitter da CET: Avenida Nove de Julho liberada no sentido bairro após o acidente ocorrido perto da Rua Peruíbe, na Zona Oeste.

20h26 – Na Radial Leste, 3,5 km de lentidão no sentido Centro/Bairro, entre a Alberto Badra e a Pires do Rio.

20h22 – Dê suas sugestões e ajude a traçar a melhor rota. Saiba mais.

20h20 – Trânsito flui normalmente na Avenida Paulista.

20h17 – Incidente na Avenida Professor Francisco Morato continua gerando lentidão de 3,7 km no sentido bairro, até a Avenida Jacob Salvador Zveibil.

20h14 – Lentidão no sentido Sul da Anchieta, na região da serra, do km 51 ao km 55.

20h06 – Trechos com mais lentidão: 5,8 km na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Jabaquara; 3,8 km na Avenida Washington Luis, sentido Bairro, da Rua Vieira de Morais até a Avenida Interlagos; 3,7 km na Avenida Professor Francisco Morato, sentido Bairro, da Avenida Jacob Salvador Zveibil até a Rua Taboão, por causa de um acidente.

20h04 – Em São Paulo, 55 km de lentidão, aponta CET.

20h02 – Na Cônego Domênico Rangoni, trânsito lento no sentido Oeste e congestionado no sentido Leste.

19h57 – Avenida Professor Francisco Morato continua congestionada, com 3,7 km de lentidão no sentido Centro/Bairro.

19h55 – Na região da baixada, no sentido Sul, a Anchieta está com fluxo normal.

19h51 – Avenida Washington Luis, sentido Centro/Bairro, com 3,8 km de lentidão até a Vieira de Morais.

19h45 – Congestionamento continua na Anchieta, sentido São Paulo, e na Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá.

19h43 – 1,6 km de lentidão na Rebouças, sentido Centro/Bairro, da Pedroso de Morais até a Alves Guimarães.

19h35 – Fluxo continua caindo em São Paulo: 87 km de lentidão, segundo CET.

19h34 – Na Zona Oeste, CET relata acidente na Avenida Nove de Julho, sentido bairro, com ocupação de duas faixas perto da Rua Peruíbe.

19h31 – Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal/Imigrantes, 6,9 km de lentidão a partir do início da Aliomar Baleeiro.

19h26 – Cai lentidão nas vias monitoradas pela CET: 99 km.

19h23 – Rodovia Helio Smidt (SP-019) com trânsito lento no sentido Norte, perto do Aeroporto.

19h14 – Anchieta, no sentido São Paulo, e Cônego Domênico Rangoni continuam com trânsito lento.

19h13 – Internauta relata trânsito pesado na Avenida Professor Francisco Morato, na Zona Oeste. Segundo a CET, ocorreu um acidente acidente perto do Largo do Taboão.

19h10 – Na Zona Leste, CET aponta acidente na Avenida Dr. Luis Ayres, no sentido bairro, perto da Avenida Antonio Estevão de Carvalho.

19h06- Ecovias aponta congestionamento na Anchieta entre o km 57 e o km 55, sentido São Paulo.

19h04 – CET informa os pontos com mais lentidão: 6,9 km na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro e 6,3 km na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

19h01 – Conhece alguma via perigosa para ciclistas? Conheça nosso projeto #ciclistaemperigo.

18h59 – Trânsito pesado na Marginal Pinheiros, sentido Castelo/Interlagos, chegando a 6,3 km.

18h57 – Anchieta no sentido São Paulo e Cônego Domênico Rangoni com lentidão no tráfego.

18h53 – 110 km de lentidão em São Paulo. Na Avenida dos Bandeirantes, 6,9 km a partir do início da Aliomar Baleeiro, sentido Imigrantes.

18h52 – No sistema Castello-Raposo, trânsito tranquilo.

18h50 – Está parado no trânsito? Ajude outros motoristas a encontrar o melhor caminho para fugir das vias congestionadas na cidade de São Paulo. Saiba mais aqui.

18h47 – Trânsito agora na Rádio Estadão. Acompanhe.

18h46 – Na Cônego Domênico Rangoni, trânsito lento nos dois sentidos.

18h44 – A Avenida República do Líbano continua interditada no sentido Jabaquara, entre a Rua do Gama e a Alameda Jauaperi.

18h43 – Acesso liberado ao Túnel Maria Maluf, informa CET via Twitter.

18h42 – No Túnel Ayrton Senna II, lentidão chega a 1,8 km.

18h40 – Anchieta continua congestionada no sentido São Paulo.

18h38 – 2,3 km de lentidão na Avenida Paulista entre a Teixeira da Silva até o acesso da Rebouças, sentido Consolação/Paraíso.

18h33 – Na Radial Leste, sentido bairro, 3,5 km entre Alberto Badra e Pires do Rio.

18h32 – Ajude outros motoristas a encontrar o melhor caminho para fugir das vias congestionadas na cidade de São Paulo. Diariamente, vamos abrir o blog Trânsito em SP e o Instagram do Estadão com a imagem que você enviar. Durante o dia, vamos montar galerias com os principais registros feitos pelos internautas. Saiba mais.

18h31 – Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, tráfego lento no sentido Leste para quem vai até Guarujá.

18h28 – Na pista central da Marginal Tietê, sentido Castelo, 4,8 km de lentidão a partir da Jânio Quadros.

18h25 – Lentidão chega aos 95 km, aponta CET.

18h22 – Anchieta com trânsito lento nos dois sentidos por conta do excesso de veículos comerciais.

18h17 – Na Avenida dos Bandeirantes, 6,9 km de lentidão a partir do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro, sentido Imigrantes.

18h15 – 83 km de lentidão, aponta CET.

18h12 – No Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, trânsito flui normalmente.

18h11 – Cônego Domênico Rangoni com tráfego lento no sentido oeste e congestionada no sentido leste devido ao excesso de veículos comerciais.

18h10 – Anchieta congestionada no sentido São Paulo e lento perto de Santos, informa a Ecovias.

18h07 – Na 23 de Maio, trânsito intenso agora.

18h02 – Em São Paulo, 73 km de lentidão, segundo CET. Pior trecho está na Marginal Tietê, sentido Castelo, na via Expressa, com 6,2 km de lentidão até a Ponte da Casa Verde.

Marginal Tietê, na altura da Ponte Casa Verde, ainda tem fluxo intenso de veículos.

12h03 – Depois do registro de lentidão entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Casa Verde, o trânsito na Marginal Tietê sentido Rodovia Ayrton Senna, começa a ser normalizado, segundo o Twitter da CET. O congestionamento foi causado por um acidente na pista expressa, após a ponte Cruzeiro do Sul.

11h41 – A situação na Marginal Pinheiros segue complicada nesta manhã em decorrência de um acidente com vítima que aconteceu após a Ponte Cidade Jardim, no sentido Castelo Branco, ocupando duas faixas da pista expressa. O congestionamento já acumula 12,5 km, de Interlagos até Cidade Jardim.

11h25 – Na Rodovia Ayrton Senna, a lentidão atinge o trecho entre os km 23 e km 19 e do km 15 ao km 11, no sentido São Paulo. O motorista segue sem problemas no sentido interior e também nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, no acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, nos dois sentidos.

11h13 – Um acidente com vítimas bloqueia faixas e deixa o trânsito parado na pista expressa da Rodovia Bandeirantes, entre os km 72 e 66, na região de Jundiaí. Também no sentido São Paulo-Jundiaí, o motorista enfrenta lentidão entre os km 17 e 13, como reflexo do congestionamento nas Marginais, na região de São Paulo.

11h05 – Lentidão também na Rodovia Castello Branco, no trecho entre Osasco e Barueri, entre os km 15 e 13 na pista expressa e entre os km 16 e 13 na pista marginal.

10h52 – Por conta do excesso de caminhões que acessam os terminais portuários, o fluxo de veículos é lento na SP 248, sentido Guarujá, no km 1 pela faixa da direita e do km 2 ao km 5, pelo acostamento.

10h21 – Na Rodovia Presidente Dutra, tráfego lento entre os km 218 e 225, em Guarulhos, no sentido São Paulo. Também há lentidão devido ao excesso de veículos no trecho em São Paulo, entre os km 230 e 231, no sentido São Paulo.

Câmeras da Secretaria de Segurança Pública (SSP) mostram o congestionamento na Avenida Radial Leste. A lentidão na via atinge 4,4 km, da Praça Divinolândia até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra, sentido Centro, de acordo com a CET.

09h48 – A CET registra 55 km de lentidão na zona sul, com tendência de alta ainda nesta manhã. O fluxo de veículos também é complicado em 24 km da zona oeste, 11 km no centro e 9 km, tanto na zona leste, como na zona norte.

09h41 – Você está parado no engarrafamento da Marginal Pinheiros ou em algum outro ponto da capital paulista? Participe da nossa cobertura! Poste sua foto no Instagram usando a hashtag #transitoestadao ou envie para o Núcleo Multimídia do Estadão. Não se esqueça de citar o local e a numeração aproximada de onde seu registro foi feito.

09h36 – Além do congestionamento na Marginal Pinheiros, que já chega a 12,5 km no sentido Castelo Branco, outro ponto onde os motoristas enfrentam transtornos é na Marginal Tietê, na pista expressa, com 7 km de trânsito lento da Ponte da Freguesia do Ó até a Rodovia Castello Branco.

09h27 – A lentidão nas ruas e avenidas de São Paulo já soma 108 km ou 12,5% das vias monitoradas pela CET. A situação mais complicada é na Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castello Branco, na altura da Ponte Cidade Jardim, em função de um acidente envolvendo um caminhão e dois carros que ainda bloqueia uma faixa da direita na via. A CET recomenda aos motoristas que evitem circular no local, onde agentes de trânsito estão acompanhando o bloqueio.

09h15 – Para quem sai de São Paulo no sentido Guarujá, tráfego lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, do km 267 ao 262, devido a excesso de caminhões acesso ao Ecopátio.

Imagem da câmera da Ecopistas na Rodovia Ayrton Senna no sentido Interior no km 19

09h00 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 24 ao 20, sentido São Paulo, e do km 17 ao 19, sentido Interior, por conta do excesso de veículos.

08h34 – Mais um acidente na Marginal Pinheiros, agora no sentido Interlagos, na pista local, próximo à Avenida Alexandre Mackenzie. Situação complicada para quem precisa transitar entre a zona sul e a zona oeste.

08h33 – Quem vem pelo Eixo Norte-Sul em direção ao Aeroporto vai encontrar uma lentidão desde Praça Campo de Bagatelle até o Viaduto Santa Efigênia, em um trecho de 3,15 km.

Marginal Pinheiros está com trânsito lento devido a um acidente que aconteceu antes das 6h. Imagem mostra trecho do cruzamento com a Avenida Jornalista Roberto Marinho.

08h25 – O acidente que ocorreu na Marginal Pinheiros, sentido Castelo, ainda ocupa duas faixas da pista expressa, após a Ponte Cidade Jardim. Como consequência, verifica-se um congestionamento de 12 km desde Interlagos até a Cidade Jardim. A recomendação é evitar o local. Se você está por perto, envie foto para o Twitter ou para o Instagram com a hashtag #TransitoEstadao

08h23 – A CET informa, via Twitter, que há lentidão na Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, no trecho do Viaduto Bresser até a Rua Conselheiro Furtado. Confira o Twitter da CET.

08h05 – Lentidão na Radial Leste, sentido Centro, da Rua Divinolandia até o Viaduto Alberto Badra, em uma extensão de 4,4 km.

07h50 – Lentidão no Túnel Ayrton Senna, da Vinte e Três de Maio até a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, em um trecho de 1,6 km.

07h36 – Está parado no trânsito? Ajude outros motoristas a encontrar o melhor caminho para fugir das vias congestionadas na cidade de São Paulo. Diariamente, vamos abrir o blog Trânsito em SP e o Instagram do Estadão com a imagem que você enviar. Durante o dia, vamos montar galerias com os principais registros feitos pelos internautas. Para participar, poste sua foto no Instagram usando a hashtag #transitoestadao ou envie para o Núcleo Multimídia do Estadão. Não se esqueça de citar o local e a numeração aproximada de onde seu flagrante foi feito.

07h32 – A Companhia de Engenharia de Tráfego informa, via Twitter, que chega a 70 quilômetros a lentidão nas vias monitoradas em São Paulo. Confira o Twitter da CET.

07h31 – A Avenida Washington Luis tem 3,3 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Washington Luis.

07h30 – A Avenida dos Bandeirantes apresenta lentidão em um trecho de 4,6 km, do viaduto Dante Delmanto até o Viaduto Santo Amaro, no sentido Marginal Pinheiros.

07h20 – Rodízio: Hoje é dia de rodízio na capital paulista para os veículos que terminam com as placas 3 e 4. Das 7h às 10h e das 17h às 20h, os condutores dos veículos nessa situação não podem dirigir dentro do centro expandido de São Paulo.

07h13 – O trânsito de São Paulo tem lentidão em 56 dos 868 quilômetros monitorados pela CET. Ou seja, 6,5% das vias.

06h57 – Ouça a Rádio Estadão, sempre informando flashes sobre o trânsito.

Trânsito flui sem problemas na Marginal Tietê, próximo à Ponte da Casa Verde, às 6h52

06h40 – No momento há 92 semáforos com problemas na cidade de São Paulo. São 64 semáforos apagados. Dois deles se encontram na Rua Aspicuelta, na Vila Madalena, zona oeste, nos cruzamentos com as ruas da Harmonia e Girassol. Também há um apagado na Avenida Interlagos, na altura da Praça Enzo Ferrari, na zona sul. Outros 28 semáforos estão piscando em amarelo intermitente.

06h25 – Já se forma um congestionamento devido ao acidente na Marginal Pinheiros. Verifica-se lentidão em 1,5 km na pista expressa, próximo à Ponte Cidade Jardim.

06h18 – A Via Dutra apresenta tráfego lento em São Paulo, na pista expressa sentido São Paulo, nos trechos entre os quilômetros 230 e 231, bem como no trecho do quilômetro 223 ao 225.

06h10 – Colabore: Estadão convida você a mapear as ciclovias perigosas em São Paulo.

06h02 – Um acidente entre caminhão e carro na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, ocupa duas faixas da pista expressa, após a Ponte Cidade Jardim, na zona oeste de São Paulo. Uma pessoa ficou ferida.

06h00 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito de São Paulo nesta terça-feira. Quer ajudar a montar a melhor rota na capital paulista? Saiba como.