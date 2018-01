TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

22h45 – Pista sul da Anchieta continua fechada na região da Serra, sentido São Paulo.

22h34 – Na Zona Norte, Marginal Tietê foi liberada perto da Ponte Aricanduva. Segundo a CET, um acidente ocorreu no local.

22h31 – CET relata acidente em Itaquera, na Jacu Pêssego, sentido Mauá. Duas duas faixas estão ocupadas, perto da Rua São Francisco do Piauí.

22h25 – Na região da Serra, Anchieta está com a pista sul bloqueada para obras. Segundo a Ecovias, a descida pela pista Norte tem tráfego normal.

22h21 – Não há registro de lentidão nas vias monitoradas pela CET em São Paulo.

22h10 – 1 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

22h09 – Um acidente com uma carreta deixa uma faixa interditada na Cônego Domênico Rangoni, com lentidão do km 265 ao km 267 no sentido Cubatão.

21h46 – Na Zona Norte, CET relata acidente na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, na pista local. Duas faixas estão fechadas após a Ponte Aricanduva.

21h42 – Ecovias relata lentidão na Cônego Domênico Rangoni. No sentido Guarujá, congestionamento ainda é gerado pelos veículos comerciais no acesso aos terminais na Rua do Adubo. Em direção a Cubatão, tráfego lento por causa de um acidente no km 267.

21h32 – 5 km de lentidão em São Paulo.

21h21 – O tráfego na Anchieta, sentido litoral, foi normalizado. Ecovias também relata o fim da Operação Comboio.

21h17 – Lentidão nas vias monitoradas pela CET cai para 15 km.

21h12 – A CET interdita o Túnel Nove de Julho (Túnel Daher Elias Cutait), no sentido Centro, das 23h30 desta quarta-feira, 13, às 4h30 de quinta-feira, 14, para serviços de manutenção. O túnel fica na Avenida Nove de Julho, sob a Avenida Paulista.

21h07 – Ecopistas relata trânsito tranquilo nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Helio Smidt.

21h06 – 18 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Trecho com maior fila é o Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto: 3,8 km começando no Complexo Viário Jorge João Saad (Cebolinha).

21h03 – Na região da Baixada, tráfego lento nos dois sentidos da Cônego Domênico Rangoni. Em direção ao Guarujá, lentidão é causada pelo excesso de veículos comerciais perto do acesso aos terminais na Rua do Adubo. No sentido Cubatão, São Paulo, um acidente no km 267 gera congestionamento.

20h56 – Anchieta continua com Pista Norte bloqueada na região da Serra para inversão de mão de direção.

20h48 – 29 km de tráfego lento nas vias monitoradas pela CET.

20h39 – Cônego Domênico Rangoni continua com tráfego lento no sentido Guarujá por causa do excesso de veículos comerciais no acesso aos terminais na Rua do Adubo.

20h38 – Congestionamento na Avenida Paulista cai para 1 km no sentido Consolação, com tráfego pesado entre a Pamplona e a Teixeira da Silva.

20h34 – Anchieta interditada na pista Norte, perto da região da Serra, para inversão de mão de direção. A Ecovias relata ainda tráfego lento na descida pela pista Sul, entre o km 53 e o km 55.

20h32 – 1,9 km de lentidão na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, sentido Ibirapuera, da Bandeira Paulista até a Marginal Pinheiros.

20h28 – Linha 3-Vermelha do Metrô operando normalmente.

20h22 – Marginal Pinheiros com 2 km de lentidão no sentido Castelo a partir da Tucumã.

20h20 – 32 km de lentidão em São Paulo nas vias monitoradas pela CET.

20h16 – No Eixo Norte-Sul, lentidão no sentido Aeroporto entre o Viaduto Pedroso e o Viaduto República Árabe Síria.

20h15 – Na Cônego Domênico Rangoni, congestionamento entre o km 249 e o km 248, sentido Guarujá.

20h12 – Ecovias relata lentidão na Anchieta entre o km 53 e o km 55, sentido litoral.

20h08 – Na Radial Leste, 1,7 km de lentidão na via expressa no sentido bairro a partir da Avenida Brasil.

20h02 – 47 km de lentidão em São Paulo, com tendência de baixa nos congestionamentos. Maiores filas são: 5,8 km na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Jabaquara; 5,4 km no Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Complexo Viário João Jorge Saad; e 3,4 km na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

20h01 – Na Sé, Rua Venceslau Brás foi liberada após acidente ocorrido perto da Rua Irmã Simpliciana, relata CET no Twitter.

19h59 – Avenida Francisco Matarazzo com 1,9 km de lentidão no sentido Bairro a partir da Pompeia.

19h54 – Anchieta continua lenta no sentido Litoral, entre o km 53 e o km 55.

19h50 – Corredor Norte/Sul com 5,4 km de lentidão no sentido Aeroporto a partir do Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha).

19h49 – Trânsito começa a melhorar em São Paulo: 96 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h46 – Radial Leste com 3,5 km de lentidão a partir da Alberto Badra.

19h42 – Trânsito normalizado em todo o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

19h39 – Na Avenida Paulista, 2,4 km de lentidão no sentido Paraíso a partir da Oswaldo Cruz. No sentido Consolação, 1,3 km de lentidão começando na Otávio Mendes.

19h36 – Na região da Serra, Anchieta está com tráfego lento no sentido litoral entre o km 53 e o km 55.

19h35 – Maior congestionamento está na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com 5,8 km de lentidão a partir do Viaduto Jabaquara.

19h34 – 122 km de lentidão em São Paulo.

19h32 – Rodovia Ayrton Senna com tráfego lento entre kms 27 e 28 no sentido Leste.

19h30 – Na Anchieta, a Operação Comboio vale a partir da praça de pedágio no sentido São Paulo, com tráfego lento entre o km 21 e o km 18.

19h26 – Na Zona Sul, acidente na Avenida Ibirapuera, sentido centro, ocupando duas faixas perto da Rua Ipê.

19h22 – No Corredor Norte/Sul, trânsito pesado no sentido Aeroporto: 8,7 km de lentidão a partir da João Julião da Costa Aguiar.

19h21 – CET informa que a Marginal Pinheiros está liberada após a Ponte Caio Pompeu de Toledo.

19h19 – Na Rodovia Ayrton Senna, tráfego lento no sentido interior entre os km 26 e 28.

19h13 – Na Cônego Domênico Rangoni, trânsito continua lento no sentido Guarujá perto do acesso aos terminais na Rua do Adubo.

19h05 – 138 km de lentidão nas vias de São Paulo, relata CET. Maiores congestionamentos são: 8,7 km no Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar; 7 km na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista local, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso; e 6,9 km na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

19h – Marginal Pinheiros com tráfego pesado em ambas as vias no sentido Castelo. Na pista local, 7 km de trânsito lento entre Eusebio Matoso e Americo Brasiliense. Na via expressa, 5,5 km de lentidão a partir da Tucumã.

18h59 – 140 km de vias com lentidão em São Paulo.

18h58 – No Twitter, CET relata acidente na Avenida Ibirapuera, sentido bairro, que ocupa duas faixas perto da Avenida João Castaldi.

18h57 – Na Dutra, tráfego lento no sentido São Paulo entre km 227 e km 230.

18h55 – Na Anchieta, implantada Operação Comboio a partir da praça de pedágio. Tráfego está lento no sentido São Paulo, entre o km 21 e o km 18. Segundo a Ecovias, a interligação está fechada nos dois sentidos por causa da neblina.

18h51 – Velocidade reduzida na Linha 3-Vermelha do Metrô por causa das chuvas.

18h50 – Na Avenida Vinte e Três de Maio, sentido aeroporto, mais de 8 km de lentidão a partir da João Juliao da Costa Aguiar.

18h46 – 132 km de lentidão em São Paulo, relata CET.

18h43 – CET informa, via Twitter, tráfego lento na Radial Leste, sentido Penha, entre a Praça Roosevelt até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h40 – Ecopistas informa: na Rodovia Ayrton Senna, sentido Leste, lentidão no trecho perto de Guarulhos entre os km 26 e 28. No sentido São Paulo, tráfego normal.

18h38 – Na Avenida dos Bandeirantes, lentidão de 6,9 km no sentido Imigrantes desde o início da Aliomar Baleeiro.

18h33 – Na Cônego Domênico Rangoni, tráfego lento no sentido Guarujá, reporta a Ecovias. O motivo é o excesso de veículos comerciais no acesso aos terminais na Rua do Adubo.

18h32 – Em São Paulo, 131 km de lentidão.

18h30 – Na Anchieta, tráfego congestionado no sentido litoral, entre o km 38 e o km 40. Segundo a Ecovias, tráfego lento no sentido São Paulo, entre o Km 21 e o Km 18.

18h26 – Trânsito flui normalmente no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

18h24 – CET informa, via Twitter, lentidão no Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto, entre a Avenida do Estado até Viaduto República Árabe Síria.

18h22 – Na Avenida Paulista, 2,4 km de lentidão no sentido Paraíso/Consolação a partir do acesso para a Dr. Arnaldo.

18h17 – Na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos/Castelo, 7 km de lentidão na via local, entre a Eusebio Matoso e a Américo Brasiliense.

18h15 – Agora, em São Paulo, 122 km de lentidão.

13h01 – São Paulo tem 23 km de vias monitoradas pela CET com lentidão.

10h12 – Chuva moderada nesta manhã na cidade de São Paulo – segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a intensidade da chuva pode ser maior durante a tarde. O céu está instável por causa de uma passagem de uma frente fria. As nuvens atravessam a região rapidamente, o que deve diminuir a possibilidade de alagamentos.

09h55 – Ônibus parados na pista em pelo menos cinco vias da cidade: Avenida Guapira, 2453 (zona norte); Avenida Paes de Barros, 1889. Mooca (zona leste); Avenida São Miguel, 6974, Emilino Matarazzo (zona norte); Rua Almirante Brasil, 504, Mooca (zona leste).

09h35 – Aconteceu há pouco um acidente na Marginal Pinheiros, no Butantã, no sentido Interlagos, antes da Ponte Cidade Universitária.

09h30 – CET informa que a Avenida Ministro Laudo Ferreira de Camargo foi liberada em relação a um acidente que houve, próximo à Rua Carlos Pavan, sentido Raposo Tavares, no Butantã.

09h12 – A Avenida Santo Amaro, no sentido Centro, tem lentidão em um trecho entre 3,1 km, da Rua São Sebastião até o Viaduto Santo Amaro.

09h05 – Lentidão na Radial Leste, sentido Centro, da Avenida Álvaro Ramos até a Rua Wandenkolk, em um trecho de 3,9 km.

09h03 – No momento há 60 semáforos apagados na cidade de São Paulo e outros 27 que estão somente piscando em amarelo, em um total de 87 semáforos com problemas.

08h52m – No momento, há lentidão em 85 km dos 868 monitorados pela CET em São Paulo.

08h39 – A Rodovia Cônego Domênico Ranogni tem tráfego congestionado nos dois sentidos. Para Guarujá, do km 270 ao 262, e no sentido Cubatão, do km 263 ao 267. Informação do Twitter da Ecovias.

08h25 – No Twitter da CET: Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, na pista expressa, tem lentidão da Rodovia Castelo Branco até a Avenida Alexandre Mackenzie.

O leitor Marco Túlio Pereira (@marcotups) mostra no Instagram a Avenida Rebouças congestionada, na altura da Oscar Freire.

08h05 – O Corpo de Bombeiros informa em sua página no Twitter que houve um acidente às entre automóvel e uma moto na Avenida Senador Teotônio Vilela, por volta do número 6360, na Cidade Dutra.

07h58 – Um acidente sem vítimas que aconteceu na Avenida Ministro Laudo Ferreira de Camargo às 7h11 ocupa duas faixas da via, próximo à Rua Carlos Pavan, no sentido da Rodovia Raposo Tavares.

07h56 – 61 km, ou 7,1% dos 868 km monitorados pela CET estão com lentidão.

07h40 – Lentidão no Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, da Avenida dos Bandeirantes até a Praça da Bandeira, trecho de 2,4 km.

07h31 – O condutor que vem pela Radial Leste no sentido centro encontra lentidão na Avenida Antônio Estêvão de Carvalho,a partir da Praça Divinolândia, até o Viaduto Alberto Badra, que passa sobre a continuação da Radial, já na Avenida Conde de Frontin. O trecho tem 4,5 km.

07h25 – A Marginal Pinheiros se apresenta tranquila no trecho entre a Ponte Cidade Jardim e o Cebolão.

07h19 – O trânsito está lento na Marginal Tietê, no sentido Castello Branco, desde antes da Ponte do Piqueri até a rodovia, em um trecho de mais de 5,4 quilômetros.

07h15 – Trânsito na Avenida São João no sentido Lapa não apresenta dificuldades aos condutores.

07h00 – No Twitter da CET: No momento há 25 km de lentidão nas vias monitoradas em São Paulo.

06h59 – Na Rodovia Anchieta, o tráfego se encontra congestionado no sentido São Paulo devido ao excesso de veículos comerciais, no acesso a Cônego Domênico Rangoni, e lento no sentido Santos pela marginal, no acesso ao Casqueiro.

06h45 – Lentidão na Avenida Washington Luís, no sentido centro, em um trecho de 2,9 quilômetros que vai da Rua Chaves até a Rua Vapabussu, próximo ao Aeroporto de Congonhas.

06h32 – A Via Dutra apresenta lentidão em Guarulhos no sentido São Paulo, por excesso de veículos. Os trechos com morosidade vão do km 219 ao 221 e do km 222 ao 225.

06h28 – Lentidão formada no Complexo Viário Maria Maluf, do Viaduto Aliomar Baleeiro à Rua do Boqueirão, em um trecho de 1,9 km.

06h13 – Todas as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operam regularmente nesta manhã.

06h02 – A CET lembra aos motoristas que a Avenida República do Líbano, sentido Centro, segue interditada para obras emergenciais devido a solapamento da pista no último domingo. Saiba quais são os desvios.

05h50 – No Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, trânsito lento na região de Guarulhos, no sentido capital, do km 23 ao km 20. No sentido leste, o tráfego é normal.

05h45 – Embora as ruas de São Paulo ainda estejam tranquilas, o tráfego tem 17 quilômetros de congestionamento na Rodovia Domênico Rangoni, no sentido Guarujá, devido ao excesso de veículos comerciais. A pista Norte da Rodovia Anchieta no sentido capital também se encontra com o trânsito lento.

05h40 – Um ônibus quebrou na Rua Inácio Luis da Costa, perto da Rodovia Anhanguera.

05h38 – São Paulo amanhece com 86 semáforos com problemas, ou apagados ou piscando em amarelo intermitente.

05h28 – Foi resolvido um problema no funcionamento da Linha 3 do Metrô, devido a interferência na via entre as estações Patriarca e Corinthians/Itaquera. Os trens voltaram a circular com velocidade normal. Informação do Twitter do Metrô

05h20 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito de São Paulo nesta terça-feira. Quer ajudar a montar a melhor rota na capital paulista? Saiba como.