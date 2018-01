TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta segunda-feira

O internauta Marcos Zamai (@mzamai) mostra o trânsito lento nesta manhã na Marginal Tietê, em foto publicada no Instagram às 7h50. FOTO: Reprodução/Instagram

TEMPO REAL

21h54 – Não há lentidão nas vias monitoradas pela CET em São Paulo.

21h43 – Concessionárias relatam trânsito tranquilo nas seguintes rodovias: sistema Castelo-Raposo, sistema Anhanguera-Bandeirantes, Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto e Dutra.

21h37 – CET relata, desde o início do dia, seis semáforos apagados e outros seis em amarelo piscante.

21h12 – O excesso de veículos na Cônego Domênico Rangoni continua com tráfego lento no sentido Guarujá-Cubatão entre os kms 264 e 270.

21h09 – Trânsito continua intenso na Radial Leste, sentido bairro, com lentidão na pista expressa a partir da Avenida Álvaro Ramos.

20h54 – Marginal Pinheiros com 2,3 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, a partir de Ponte João Dias.

20h49 – 19 km de lentidão em São Paulo, com tendência de baixa.

20h14 – Dois pontos de lentidão na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes: 3,2 km do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro e 2,5 km da Rua Funchal até o Viaduto Bandeirantes.

20h12 – Marginal Pinheiros tem 3,5 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, da Rua Ary Torres até a Avenida João Dias.

20h11 – Radial Leste tem 3,5 km de lentidão no sentido Bairro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Julio Colaço.

20h02 – Excesso de veículos gera lentidão na Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá-Cubatão, entre os kms 260 e 270.

20h – Anchieta tem trânsito lento no acesso ao Porto de Santos, sentido Sul, entre o km 64 e o km 65.

19h59 – Na Radial Leste, 3,5 km de lentidão no sentido Bairro a partir da Rua Júlio Colaço.

19h51 – Na Régis Bittencourt, trânsito flui bem nos dois sentidos.

19h49 – Acidente na Avenida Inajar de Souza, sentido Freguesia do Ó, ocupa duas faixas perto da Praça José Balduíno.

19h39 – Avenida dos Bandeirantes com 6,8 km de lentidão no sentido Imigrantes, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h30 – Marginal Tietê com 4,8 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, pista expressa, a partir da Ponte Presidente Jânio Quadros.

19h29 – Cônego Domênico Rangoni tem lentidão no sentido Guarujá-Cubatão do km 260 ao km 270.

19h26 – DER-SP informa, no Twitter, que a Raposo Tavares tem tráfego intenso no sentido Cotia entre os km 12 e 18.

19h25 – Na Castelo Branco, lentidão no sentido Capital entre os kms 21 e 20 da pista marginal no trecho Osasco-Barueri.

19h22 – Dutra com dois pontos de lentidão no sentido São Paulo: em São Paulo (entre kms 228 e 230) e em Guarulhos (entre kms 219 e 221).

19h17 – Avenida João Dias com 2,4 km de lentidão no sentido bairro a partir da Avenida Alberto Augusto Alves.

19h15 – Radial Leste tem 3,9 km de lentidão no sentido Bairro, da Rua Piratininga até o Viaduto Pires do Rio.

19h12 – Marginal Tietê com 6,2 km de trânsito lento no sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Jânio Quadros.

19h11 – Avenida dos Bandeirantes com 6,8 km de lentidão no sentido Imigrantes, da Rua Funchal até a Ponte Ministro Aliomar Baleeiro.

19h10 – Marginal Pinheiros com 7,2 km de lentidão no sentido Interlagos na pista expressa entre a Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

19h08 – 74 km de lentidão em São Paulo, segundo CET.

19h05 – Anchieta tem tráfego intenso nos dois sentidos. Na chegada a Santos, o trânsito é lento entre os kms 64 e 65.

18h53 – Dutra tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo: na Capital, entre os kms 228 e 230 da pista marginal, e em Guarulhos, do km 219 ao km 221 da via marginal.

18h48 – Na Fernão Dias, há lentidão no sentido Belo Horizonte em dois trechos: do km 484 ao km 477, entre as regiões de Betim e Contagem, e do km 61 ao km 60, em Mairiporã. No sentido São Paulo, tráfego flui bem.

18h45 – Régis Bittencourt tem lentidão no sentido São Paulo entre os kms 552,4 e km 550,4, na região de Barra do Turvo. Os veículos seguem pela faixa da direita. No sentido Curitiba, o tráfego flui bem.

18h23 – CET registra 67 km de lentidão em São Paulo. Só na zona sul, são 27 km de congestionamento.

18h07 – Acidente na Avenida do Estado, sentido Ipiranga, ocupa duas faixas na altura da praça Alberto Lion.

18h05 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 6 km de lentidão, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica. A capital paulista registra, no momento, 60 km de lentidão.

17h46 – Capital tem 52 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, registra 8,8 km de lentidão na pista expressa, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Jânio Quadros.

17h17 – A CET vai interditar a pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castello Branco, no trecho entre a Ponte Imigrante Nordestino e a Ponte das Bandeiras, das 22h de hoje (01/04), até as 4h de amanhã (02/04), para limpeza e varrição. O trânsito será desviado para a pista local e a central.

17h11- A foto abaixo, postada pelo usuário do Instagram Pedro Henrique (@ricklive85), mostra o trânsito fluindo bem na Marginal Pinheiros, na altura da Ponte Estaiada.

16h55 – CET registra 35 km de lentidão em São Paulo. Zona norte é a região com mais congestionamento, de 10km. A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, da ponte Julio de Mesquita Neto até Azurita, tem 6,5 km de lentidão. Tendência é de alta.

13h42 – Apenas 10 km de lentidão nas ruas e avenidas de São Paulo, 1,1% das vias monitoradas pela CET.

13h01 – Uma manifestação ocupa a faixa da direita e a calçada na Avenida Dr. Arnaldo, nas proximidades da Rua Major Natanael, sentido Consolação.

12h45 – Bloqueio na faixa da direita do Viaduto República da Armênia, no Itaim Bibi, devido a um acidente envolvendo um caminhão que transportava papelão.

11h52 – No sentido do litoral, tráfego lento na Anchieta, entre o Km 39 e 40.

11h51 – Aeroporto de Guarulhos: o tráfego é bom em ambos os sentidos da Hélio Smidt .

11h22 – Motoristas ainda enfrentam 7 km de lentidão na chegada à capital pela Ayrton Senna. O congestionamento vai do km 25 ao km 18.

11h20 – O excesso de veículos e o congestionamento nas Marginais também refletem na rodovia Bandeirantes, no trecho entre São Paulo e Jundiaí. Tráfego lento na pista expressa, do km 17 ao km 13.

11h15 – Fluxo continua lento também na rodovia Anchieta, entre o km 13 e o km 10, sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos.

11h05 – Dutra tem tráfego pesado na chegada de São Paulo, em Guarulhos, entre os km 227 e 231 (pista marginal), 230 e 231 (pista expressa), 223 e 225 (pista marginal), 217 e 222 (pista expressa) e 217 e 221 (pista marginal).

10h59 – Rodovia Castello Branco, no trecho Barueri – Itapevi, tem lentidão do km 25 ao 35, por excesso de veículos, no sentido São Paulo. Também está lento para o motorista em direção à capital, entre Osasco e Barueri, do km 17 ao 13, e do km 15 ao 13.

10h45 – Um acidente envolvendo uma moto ocupa a faixa da esquerda, no início do Túnel Ayrton Senna, sentido centro.

10h31 – No Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, a lentidão atinge 3,9 km, da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira.

10h15 – A Avenida dos Bandeirantes ainda é o trecho mais complicado para os motoristas nesta manhã, com 5,1 km de congestionamento, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro, sentido Marginal.

10h11 – Capital paulista tem 60 km de lentidão, com tendência de queda no momento, segundo monitoramento da CET.

09h52 – A Anchieta continua com tráfego lento no sentido São Paulo, entre o km 13 e 10, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes estão livres.

09h45 – Volta do feriado: a Rodovia Ayrton Senna permanece lenta em Guarulhos, do km 28 ao 20, no sentido São Paulo.

09h32 – Um acidente na Avenida Dona Belmira Marin ocupa duas faixas, no sentido centro, próximo à Estrada do Canal da Cocaia, de acordo com o Twitter da CET.

09h28 – Ainda complicado o acesso a São Paulo pela Ayrton Senna. A lentidão vai desde o km 28 até o 11. O tráfego intenso é causada por excesso de veículos acessando São Paulo, de acordo com o monitoramento da Ecopistas.

09h23 – Aeroporto de Guarulhos: A Hélio Smidt tem lentidão por excesso de veículos no acesso a Cumbica.

09h22 – Chegada a São Paulo: pela Anhanguera, sem problemas, mas pela Bandeirantes, congestionamento do km 15 ao 13 até a Marginal Tietê. As informações são da Rádio Estadão.

09h19 – Depois do congestionamento no domingo de Páscoa, o tráfego flui sem dificuldades em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo), nesta segunda-feira.

09h17 – Na Marginal Tietê, pista central liberada em relação ao acidente antes da Ponte Piqueri, sentido Castello Branco.

09h12 – Volta do feriado: Lentidão no sentido São Paulo pela Anchieta, do km 16 ao 10 e entre o km 23 e 18. Também pela Imigrantes trânsito mais difícil do km 16 ao km 12. O motivo é excesso de veículos, de acordo com o Twitter da Ecovias.

09h05 – No corredor Norte-Sul, em direção ao Aeroporto de Congonhas, o motorista só encontra lentidão no acesso à Roberto Marinho. O trânsito fica mais lento também do aeroporto até próximo ao Detran, no Ibirapuera. A informação é da Rádio Estadão.

09h01 – Acidente de uma moto com um carro, na Professor Abraão de Morais com o Viaduto Min. Aliomar Baleeiro, sentido São Paulo, ocupa uma faixa da esquerda.

08h56 – Apesar da volta do feriadão, São Paulo tem 100 km de lentidão, dentro da média do horário.

08h53 – Colisão entre carro e moto, com uma pessoa ferida, deixa uma faixa da esquerda da pista central da Marginal Tietê ocupada, a 100 metros da Ponte do Piqueri, no sentido Castello Branco.

08h50 – Excesso de veículos provoca lentidão do Km 28 ao 11 da Ayrton Senna, sentido São Paulo, e Hélio Smidt, sentido aeroporto, segundo o Twitter da Ecopistas.

08h43 – Acidente com um motociclista na Raposo Tavares, sentido capital, altura do 14.625, ocupa faixa da esquerda.

08h36 – Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa: lentidão do Viaduto Pires do Rio até a Avenida 23 de maio, informa o Twitter da CET.



8h28 – A CET começou na sexta-feira, 29, a restrição a veículos no Largo Treze de Maio, na zona sul.

É permitida apenas a passagem de ônibus, táxis e motocicletas de segunda-feira a sábado das 5h às 10:

• Alameda Santo Amaro, entre a Rua General Roberto Alves de Carvalho Filho e Largo 13 de Maio;

• Rua Paulo Eiró, entre Alameda Santo Amaro e Avenida Padre José Maria;

• Avenida Padre José Maria, entre Rua Barão do Rio Branco e Largo 13 de Maio;

• Avenida Adolfo Pinheiro, entre Largo 13 de Maio e Rua Promotor Gabriel Nettuzzi Perez.

À tarde, de segunda-feira a sábado. das 16h às 20h, a restrição é feita na Rua Barão do Rio Branco, entre a Avenida Mário Lopes Leão e a Avenida Padre José Maria. Veja o mapa, com os desvios:



08h27 – Congestionamento no Túnel Ayrton Senna I, da 23 de Maio até a Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade.

08h24 – Trechos de lentidão na capital vão aumentando e o congestionamento já atinge 94 km.

08h08 – No momento, há lentidão em 75 km nas ruas e avenidas de São Paulo.

07h55 – Lentidão na Rodovia Presidente Dutra, na região de Guarulhos, no sentido São Paulo, do km 217 ao km 221, tanto na pista expressa como na pista marginal. Também há lentidão entre o km 206 e o km 210. A Dutra também tem morosidade em São José dos Campos, do km 144 ao km 145, sentido São Paulo. O excesso de veículos é o motivo da lentidão em todos esses trechos, segundo a CCR, concessionária da rodovia.

07h42 – Lentidão no Rodoanel Oeste, no trecho entre Embu e São Paulo, no sentido Rodovia dos Bandeirantes, do km 25 ao km 18, motivado por excesso de Veículos.

07h37 – O internauta Rodrigo Sparapan (@sparapanrodrigo) mostra o trânsito lento na Marginal Pinheiros, em foto publicada no Instagram às 7h37.

07h30 – As ruas de São Paulo registram 63 km de lentidão. Só a Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de congestionamento, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro, sentido Marginal.

07h23 – São Paulo amanhece com os termômetros apontando 19º e a máxima esperada para o dia é de 29º. A névoa vai enfraquecendo, e o sol deve vir com força até o começo da tarde. Por causa de calor há possibilidade de formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva. Informações da Rádio Estadão.

07h22 – Na Marginal Tietê, no sentido Castello Branco, o trânsito está congestionamento desde a Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco, em trecho de 8 km.



Estradas: Trânsito intenso na volta a São Paulo pela Rodovia Anchieta, na região de Ribeirão dos Couros, em seguida a São Bernardo do Campo. FOTO: Reprodução/Ecovias

07h20 – Na Ayrton Senna, o tráfego é lento do km 30 ao 13. sentido São Paulo, na chegada da cidade. O sentido interior tem tráfego normal, segundo a Ecopistas.

07h17 – Lentidão também na Rodovia Anhanguera, nas regiões de São Paulo e Campinas. Entre Jundiaí e São Paulo, a lentidão vai do km 23 ao km 20 e do km 14 ao km 11. Já em Campinas, vai do km 110 ao km 104.

07h13 – A Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125), tráfego normal, tempo bom e neblina em trechos isolados, informa o DER via Twitter.

07h12 – A Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego lento na chegada a São Paulo, do km 17 ao km 13, devido ao excesso de veículos nas Marginais.

07h05 – Do Twitter da CET: No momento temos 17 km de lentidão nas vias monitoradas.

07h00 – Tráfego lento na Rodovia Anchieta no sentido São Paulo no km 25, devido a acidente, e na chegada de São Paulo, devido a excesso de veículos.

06h41 – Lentidão também na Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, desde o Glicério até a Avenida 23 de Maio.

06h38 – Corredor Norte-Sul tem 1 km de lentidão no sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado.

Trânsito intenso, mas fluido, na Marginal Tietê, na altura da Avenida Roberto Marinho, às 6h30. Foto: Reprodução: Camerassp.com.br

06h32 – O primeiro ponto de lentidão registrada nesta manhã pela CET é a Avenida João Dias, a partir da Avenida Giovanni Gronchi até a Ponte João Dias.

06h30 – Bom dia!