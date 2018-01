Ao vivo: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas rodovias nesta segunda

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h06 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,9 km de trânsito moroso, sentido Castelo, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte Eusébio Matoso.

19h53 – O tráfego segue com lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 372 ao km 375, na região de Miracatu, reflexo do tombamento de um caminhão, que restringiu o tráfego na via. O veículo já foi removido e a pista está liberada.

19h44 – A Avenida José Diniz tem 1,8 km de tráfego intenso, sentido centro, da Rua Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

19h37 – A Avenida Washington Luís tem 4,7 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Otávio Tarquinio de Sousa até a Praça Ministro Pedro Chaves.

19h30 – A Via Anchieta segue com tráfego lento na região de São Bernardo do km 16 ao 23 no sentido litoral.

19h20 – A Rodovia Dutra tem tráfego intenso, sentido Rio, do km 230 ao km 227, na pista marginal, em São Paulo, e do km 223 ao km 217, na pista expressa, em Guarulhos.

19h13 – A cidade tem 81 km de vias congestionadas nesta noite.

19h10 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,5 km de lentidão, sentido Ibirapuera, da Avenida Chedit Jafet até a Rua Bandeira Paulista.

18h55 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h42 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Barão do Rio Branco até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h30 – O tráfego na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt está parado entre o km 374 e o km 375, na região de Miracatu, devido ao tombamento de um caminhão que restringe o fluxo de veículos em direção ao Paraná. Houve derramamento de carga de pedras e equipes da Concessionária trabalham no atendimento à ocorrência e na liberação da pista. Ainda nesse sentido, há lentidão entre o km 301 e o km 303, na região de São Lourenço da Serra, devido a um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta que restringe o tráfego nas faixas central e da direita. O fluxo de veículos segue pela faixa da esquerda. Equipes da Concessionária também trabalham no local.

18h17 – A pista local da Marginal do Tietê tem 4,1 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Freguesia do Ó.

18h11 – A Rodovia Cônego D. Rangoni tem tráfego lento do km 267 ao km 270 sentido Cubatão, por excesso de veículos. Já na Via Anchieta, o tráfego é lento do km 19 ao km 22, sentido litoral, por excesso de veículos no acesso ao bairro Demarchi, altura de São Bernardo do Campo. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema normal 5×5, com subida da serra disponíveis pelas pistas norte de Anchieta e Imigrantes e descida disponível pelas pistas sul de Anchieta e Imigrantes.

18h09 – A Avenida Francisco Morato tem 1,2 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Caminho do Engenho até a Avenida Doutor Guilherme Dumont Vilares.

18h06 – A Avenida Washington Luís registra 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Doria até a Praça Pedro Chaves.

18h – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h48 – O Corredor Norte-Sul tem 2,2 km de tráfego intenso, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad até o Viaduto Antonio de Carvalho Aguiar.

17h30 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares.

17h15 – A Radial Leste tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h05 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Rua São Caetano.

16h57 – A Avenida Ermano Marchetti registra 1,8 km de morosidade, sentido Lapa, da Rua Pedro Corazza até a Ponte do Piqueri.

16h40 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

16h04 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de congestionamento, sentido Castelo, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte do Jaguaré.

15h22 – A Avenida Vereador José Diniz registra 1,6 km de trânsito intenso, sentido centro, da Rua Ana Catharina Randi até a Rua Vieira de Morais.

14h55 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 2,2 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Salim Farah Maluf.

14h48 – As pistas local e expressa da Marginal do Tietê registram 2,3 km de lentidão, sentido Castelo Branco, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte Velha Fepasa.

13h58 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem lentidão entre as Ruas Vieira de Morais e Ana Catharina Randi.

13h41 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem 13,5 kms de lentidão entre a Ponte dos Remédios e Avenida Otto Baumgart.

13h21 – A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, tem lentidão entre a Rua Roberto Feijó e Viaduto Grande São Paulo.

12h56 – A Avenida Vereador João De Luca, sentido Diadema, tem lentidão entre a Avenida Washington Luís e Rua Santo Ângelo.

12h34 – As pistas expressa e local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Ponte Atílio Fontana e Rua Massinet Sorcinelli.

11h22 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre o viaduto Santo Amaro e Avenida Miruna.

11h12 – As marginais do Tietê e do Pinheiros estão com um grande congestionamento, que começa na pista expressa da Pinheiros, na Ponte Cidade Jardim, e segue até a Ponte Cruzeiro do Sul, na Marginal do Tietê.

Por conta da lentidão, as pistas local e central da Tietê estão com trânsito carregado entre as Pontes da Freguesia do Ó e Atílio Fontana.

10h40 – Tráfego normalizado em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

10h17 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7 kms de lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e Castelo Branco.

10h12 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Freguesia do Ó.

9h22 – Às 9h15, uma queda de moto, na rodovia Ayrton Senna, km 24, região de Guarulhos, sentido Capital, ocupa as faixas 1 e 2. A Ecopistas ainda não tem informação de vítima.

Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento do km 25 ao 20, sentido Capital, por conta do excesso de veículos. Já no sentido Interior, o tráfego flui normal.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é tranquilo.

9h16 – Lentidão no sentido São Paulo, permanece na Imigrantes do km 23 ao Km 15 e do Km 13 ao Km 10, pela Anchieta. Motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

9h14 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, está congestionada entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Piqueri. São Paulo com 89 kms de filas. Zona sul com 34 kms de lentidão.

8h39 – Motorista encontra o tráfego lento no sentido São Paulo da Imigrantes, do Km 70 ao km 67, altura de São Vicente e do Km 24 ao km 15, altura de Diadema. A chegada a Capital pela Anchieta também tem lentidão do km 13 ao Km 10. Motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

8h34 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 73 kms de filas. Zona sul com 27 kms de morosidade.

8h27 – A pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, está fechada para o destombamento de um caminhão no km 211, em Guarulhos. Ninguém ficou ferido. Por conta do bloqueio, a pista lateral tem congestionamento entre os kms 205 e 212.

8h21 – Motorista encontra o tráfego lento no sentido São Paulo da Imigrantes, do Km 70 ao km 67, altura de São Vicente e do Km 24 ao km 15, altura de Diadema. A chegada a Capital pela Anchieta também tem lentidão do km 13 ao Km 10. Motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

8h10 – A Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, está com congestionamento na pista expressa, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária. São Paulo com 61 kms de filas. Zona sul com 26 kma de lentidão.

7h57 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 59 kms de filas. Zona sul com 26 kms de lentidão.

7h45 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 55 kms de lentidão. Zona sul com 24 kms de filas.

7h13 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

7h11 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem lentidão entre as Ruas Arrabalde da Ponte e Cristóvão de Oliveira. São Paulo com 18 kms de filas. Zona leste com 8 kms de lentidão.