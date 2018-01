TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h08 – O Corredor Norte/Sul tem 1,1 km de lentidão, sentido Santana, da Rua Tutoia até o Viaduto Santa Generosa.

20h14 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de trânsito carregado, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

20h – A pista local da Marginal do Tietê tem 4,5 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte do Tatuapé.

19h53 – As pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros registram 1,9 km de lentidão em cada pista, sentido Castelo Branco, da Rua Quintana até a Rua Tucumã.

19h47 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,3 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte João Dias.

19h40 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

19h31 – A Avenida Paulista tem 1,2 km de morosidade, sentido Consolação, da Avenida Brigadeiro Luis Antonio até a Alameda Ministro Rocha Azevedo.

19h23 – A Avenida República do Líbano tem 1,4 km de morosidade, sentido bairro, da Escobar Ortiz até a Avenida Ibirapuera.

19h17 – A Avenida Washington Luís tem 2,6 km de congestionamento, sentido bairro, da Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

19h10 – O tráfego continua lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, do km 11 ao 25, por excesso de veículos. Em direção a São Paulo, o motorista encontra tráfego normal, assim como na rodovia Carvalho Pinto. Na Hélio Smidt, em direção ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o tráfego também é lento.

19h05 – A Avenida Juscelino Kubitschek registra 1,5 km de morosidade, sentido Ibirapuera, da Marginal do Pinheiros até a Rua Bandeira Paulista.

19h – A Via Raposo Tavares tem 1,6 km de lentidão, sentido Interior, da Rua Alvarenga até a Avenida Benjamim Mansur.

18h56 – A Avenida Vicente Rao tem 1,9 km de morosidade, sentido Diadema, da Rua da Prata até a Avenida Washington Luís.

18h51 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h42 – A capital tem 94 km de vias congestionadas no momento.

18h30 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Joaquim Nabuco.

18h20 – A Radial Leste tem 4,7 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Vaiduto PiIres do RiIo.

18h11 – A Avenida Ibirapuera registra 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

18h04 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4,9 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua João Carlos Mallet.

17h57 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 2,3 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

17h50 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,1 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte da Vila Guilherme.

17h44 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de morosidade, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h37 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,3 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, do Arco da Sabesp até a Ponte do Tatuapé.

17h30 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h22 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 1,1 km de fluxo intenso, sentido bairro, da Avenida Henrique Schaumann até o Viaduto Pedroso de Morais.

17h18 – A Via Anchieta tem tráfego intenso na descida da serra, entre o km 40 e o km 45, por conta do movimento de caminhões no sentido litoral. Há intensa neblina no topo de serra. A interligação entre as rodovias Anchieta e Imigrantes, na altura do km 40, foi bloqueada, por medida de segurança contra a baixa visibilidade.

As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes registram boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema normal (5×5), com subida da serra pelas pistas norte da Imigrantes e da Anchieta. A descida é feita pelas pistas sul das duas rodovias.

17h14 – A Rua das Juntas Provisórias registra 1,9 km de congestionamento, sentido Vila Prudente, da Avenida Almira até o Viaduto Grande São Paulo.

17h07 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,8 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Humaitá até a Avenida Alcântara Machado.

16h57 – A Radial Leste tem 1,7 km de trânsito de fluxo intenso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

16h40 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de morosidade da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

16h19 – O Corredor Norte-Sul tem 2,1 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto Santa Ifigênia até a Avenida do Estado.

15h54 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem tráfego intenso entre o Rio Tamanduatei e a Avenida Júlio de Mesquita Neto.

15h45 – Viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente, com lentidão entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e a Avenida do Estado. São Paulo com 16 km de filas.

15h35 – Rua das Juntas Provisórias tem lentidão no sentido Vila Prudente, entre o Viaduto Grande São Paulo e a região da Escola de Engenharia Mackenzie, na Avenida Almira.

15h09 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com 2,4 km de congestionamento do Viaduto Luis E. Magalhães até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

14h48 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com tráfego intenso entre a avenida Franklin Roosevelt e Alcantara Machado.

14h28 – Avenida Brigadeiro Luis Antônio tem a faixa da direita interditada, na altura do número 1287, sentido pinheiros. Segundo a CET houve uma colisão entre um carro e um ônibus. São Paulo registra 20 km de filas.

14h07 – Rodovia Anchieta tem pista completamente liberada na altura do km 61, sentido São Paulo, em Cubatão. No local, por volta das 10h, um caminhão uma carreta tombou no trecho, derrubando um contêiner

14h06 – Avenida Washington Luis tem tráfego intenso de veículos, sentido Centro, do Viaduto Luis Eduardo Magalhães até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

13h37 – Rua da Consolação, sentido Bairro, tem tráfego intenso entre a alameda Sergipe e a rua Ipiranga. São Paulo com 24 km de filas.

13h30 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, registra 7 km de tráfego intenso entre o Viaduto Indianópolis e a Praça da Bandeira

13h01 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro , tem lentidão entre a Avenida Roberto Feijó e o Viaduto Grande São Paulo.

12h42 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão entre a Freguesia do Ó e a Bandeirantes. Já a pista local da via, tem 2,6 km de filas entre a Ponte da Casa Verde até Júlio de Mesquita Neto.

12h09 – A faixa da direita da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 316, na região de Juquitiba, devido ao tombamento de uma carreta. A faixa da esquerda está liberada. Há lentidão do km 321 ao km 316.

11h50 – Marginal do Tietê tem 3 km de filas, entre a Freguesia do Ó e a avenida dos Bandeirantes. São Paulo com 49 km de filas.

11h29 – Rodovia Presidente Dutra mantém a faixa da esquerda e acostamento bloqueados entre o Km 217 e km 212. A pista estava totalmente bloqueada em função de acidente envolvendo uma carreta.

11h06 – Avenida do Estado, sentido Santana, com lentidão entre a Rua Capitão Pacheco e Chaves até o Viaduto Trinta e Um de Março.

11h – Rodovia Presidente Dutra totalmente interditada na altura do km 112, na região de Guarulhos, em função de uma carreta que pegou fogo.

10h54 – Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento em direção a Capital, do km 12 ao 11, região de São Paulo, por excesso de veículos

10h53 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com lentidão entre a avenida João Julião da Costa Aguiar e a via Doria, no término do Viaduto Washington Luis. São Paulo com 64 km de filas.

10h25 – Rodovia Anchieta tem tráfego bloqueado no km 60, região de Cubatão, porque houve o tombamento de uma carreta. Tráfego está represado do km 64 ao km 60.

10h23 – Radial Leste, sentido Centro, com 6,6 km de tráfego intenso em função do excesso de veículos, entre a avenida Pires do Rio e Bernardino Brito de Carvalho.

10h09 – Rodovia dos Imigrantes tem as faixas na altura do km 52 liberadas no sentido São Paulo. Bloqueio foi devido acidente.

9h55 – Rodovia Anhanguera, no trecho São Paulo – Jundiaí, tem congestionamento do km 58 ao km 61, na pista expressa.

9h40 – Marginal Pinheiros no sentido Interlagos tem lentidão de 10 km na via expressa, da Ponte Engenheiro Ary Torres até a Rodovia Castelo Branco.

9h27 – Colisão entre dois veículos de passeio no Km 52 da Imigrantes sentido Capital deixa as faixas central e direita interditadas. Não houve vítimas.

9h22 – Rodovia dos Bandeirantes está com lentidão do km 16 ao km 13, no trecho São Paulo – Jundiaí, na pista expressa.

9h09 – Radial Leste tem 6,6 km de congestionamento no sentido Centro do Viaduto Pires do Rio até a Avenida Bernardino Brito F. de Carvalho.

8h45 – Acidente na Imigrantessentido capital no km 18, interdita a faixa da esquerda e causa lentidão do Km 20 ao km 18.

8h30 – Marginal Tietê sentido Castelo Branco tem 6 km de congestionamento da Rua Massinet Sorcinelli até depois do Hospital Vila Maria.

8h21 – Rodovia Dutra tem pista expressa congestionada no sentido São José dos Campos do km 148 ao km 147.

8h05 – Radial Leste no sentido Centro tem 4,9 km de lentidão do Viaduto Pires do Rio até Avenida Melchert.

7h56 – Rodovia Anhanguera tem a pista expressa congestionada no km 64 ao km 67 no sentido Jundiaí

7h47 – Rodovia dos Bandeirantes tem trágego lento no km 92 ao km 95, no trecho Jundiaí – Campinas por causa de obras na pista.

7h31 – Rodovia Anhanguera tem tráfego intenso no trecho Campinas – Cordeirópolis, do km 110 ao km 104.

7h26 – Radial Leste tem tráfego lento na via expressa no sentido centro, com 4,7 km de lentidão da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

7h15 – Marginal Tietê no sentido Castelo Branco apresenta 3,2 km de lentidão da Nova Fepasa até o Piqueri.