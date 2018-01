AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

22h07 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego congestionado no sentido litoral, do km 65 ao km 70, na altura de São Vicente, em razão do excesso de veículos. No sentido São Paulo, há congestionamento do km 59 ao km 46, subida da serra, também por excesso de veículos. Pela Cônego Domênico Rangoni, o tráfego é lento do km 264 ao km 270, sentido São Paulo.

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) volta a operar em esquema normal 5×5, com a descida da serra feita pelas pistas sul das duas rodovias. Para a subida, o motorista pode utilizar as pistas norte da Anchieta e da Imigrantes. Na última hora, 5.282 veículos desceram a serra pelo SAI, e 3.267 realizaram a subida.

21h53 – A Avenida Paulista registra 1,5 km de lentidão, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Itapeva.

20h40 -Há congestionamento pela Rodovia dos Imigrantes sentido litoral, do km 35 ao km 43, no início do trecho de serra, e do km 61 ao km 70, já no trecho de Baixada. No sentido contrário, São Paulo, Imigrantes tem congestionamento do km 60 ao km 55. Ambos os pontos são causados por excesso de veículos. A Via Anchieta flui bem, e é melhor opção para o motorista que segue ao litoral. Pela Rodovia Cônego Domênico Rangoni, há congestionamento do km 259 ao km 270, sentido Cubatão/São Paulo, em razão do excesso de veículos. No sentido Guarujá, o tráfego flui bem.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em 7X3 (Operação Descida), em que as pistas sul da vAnchieta e da Imigrantes e a pista norte da Anchieta, no sentido litoral. Para a subida da serra, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes. Há chuva e neblina em alguns pontos da serra e planalto.

Na última hora, 4763 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 3042 realizaram a subida. Desde as 0h de terça-feira (27), até o momento foi registrada a passagem de 176.503 veículos sentido litoral e 93559 no sentido São Paulo.

20h25 – A operação comboio na Via Anchieta foi finalizada às 19h. A visibilidade na rodovia já é superior a 100 metros no trecho, mas a neblina permanece.

20h20 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,4 km de tráfego intenso, sentido Penha, da Rua Conselheiro Ramalho até o Viaduto do Glicério.

19h42 – O Corredor Norte-Sul tem 3 km de engarrafamento, sentido Santana, da Rua Tutoia até a estação de Metrô São Joaquim.

19h20 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade, da Avenida Pedro Alvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h35 – A Avenida Interlagos registra 1,3 km de lentidão, sentido bairro, da Praça Pedro Chaves até a Avenida Yervant Kissajikian.

18h33 – A Operação Comboio continua na Anchieta em razão da visibilidade inferior a 100 metros, provocada pela neblina. O tráfego está sendo represado na praça de pedágio do km 31, sentido litoral. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem sentido litoral escoltados por viaturas da Polícia Rodoviária e da Ecovias até um ponto onde a visibilidade é melhor. Pela Imigrantes, há neblina, mas a visibilidade é superior a 100 metros, o que não exige a formação de comboio.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em 7X3 (Operação Descida), em que as pistas sul da Anchieta e da Imigrantes e a pista norte da via Anchieta, operam sentido litoral. Para a subida da serra, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

Na última hora, 6199 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes, e 3346 realizaram a subida. Desde as 0h de terça-feira, 27, até o momento foi registrada a passagem de 164.889 veículos sentido litoral e 87.689 no sentido São Paulo.

18h30 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego congestionado no sentido litoral, do km 32, altura da praça de pedágio, até o km 43, início do trecho de serra, em razão do excesso de veículos. No trecho de Baixada, há congestionamento do km 65 ao km 70, também sentido litoral, região de semáforos em São Vicente. No sentido São Paulo, Imigrantes tem congestionamento do km 61 ao km 50, início da subida do trecho de serra.

Anchieta tem tráfego lento do km 51 ao km 55, sentido litoral, altura do trevo de Cubatão. No sentido São Paulo, Anchieta tem lentidão do km 57 ao km 55. Ambos os pontos causados por excesso de veículos.

Pela Cônego Domênico Rangoni, há congestionamento do km 271 ao km 268 sentido Guarujá e do km 261 ao km 270, sentido Cubatão, também pelo excesso de veículos. Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o tráfego é lento do km 271 ao km 275, sentido São Paulo, também em razão do excesso de veículos.

18h26 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2 km de trânsito intenso, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Quintana até a Rua Tucumã.

18h06 – O tráfego é lento do km 11 ao 17, em São Paulo, na Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, por excesso de veículos. No sentido contrário, tráfego é bom.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o motorista faz boa viagem nos dois sentidos.

Há boa visibilidade nas rodovias administradas pela Ecopistas.

18h03 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

17h49 – A Avenida dos Bandeirantes registra 1,7 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Santo Amaro.

17h42 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de morosidade, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h15 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento do km 35 ao km 47, sentido litoral, e do km 58 ao km 48, sentido São Paulo, por excesso de veículos . Pela Via Anchieta, o tráfego é lento do km 53 ao km 55, sentido litoral, na altura de Cubatão, e do km 57 ao km 55, sentido São Paulo, também na altura de Cubatão. Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, o tráfego é lento do km 272 ao km 268, sentido Guarujá, e do km 263 ao km 270, sentido São Paulo, também por excesso de veículos.

Aperação Comboio foi iniciada às 16h15 na Anchieta, em razão da visibilidade inferior a 100 metros, provocada pela neblina. O tráfego está sendo represado na praça de pedágio do km 31, sentido litoral. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem sentido litoral escoltados por viaturas da Polícia Militar e da Ecovias até um ponto onde a visibilidade é melhor. Pela Imigrantes, há neblina, mas a visibilidade é superior a 100 metros, o que não exige a formação de comboio.

15h40 – Congestionamento na pista expressa da Rodovia Anhanguera, na região de Sumaré. A lentidão se concentra entre os quilômetros 115 e 116 no sentido norte.

15h31 – Trânsito piora na Anchieta. Na região da baixada, já lentidão tanto para quem sai tanto para quem chega ao litoral. A Ecovias recomenda a descida pela Imigrantes, que também tem tráfego intenso, e alega que o melhor horário para quem viaja pelo sistema é entre a meia-noite de hoje e as 6h de amanhã.

15h09 – A Imigrantes tem trânsito carregado nos dois sentidos. Na subida para São Paulo, lentidão entre os quilômetros 53 e 56. Na descida, a situação do motorista é pior, com trechos de engarrafamento na saída de São Paulo e na serra. Pela Anchieta, lentidão também para quem viaja rumo ao litoral. De acordo com a Ecovias, o trajeto em São Paulo e Praia Grande pode demorar até 1 hora e meia.

13h11 – Lentidão na Régis Bittencourt no sentido Curitiba entre os os quilômetros 341 e 349, por excesso de veículos.

12h40 – A Avenida Interlagos tem 1,4 quilômetro de lentidão no sentido bairro, na via expressa. na Avenida do Estado, 800 metros de trânsito no sentido Santana.

11h58 – Trânsito piora no Sistema Anchieta/ Imigrantes. O motorista ainda enfrenta lentidão na Rodovia Cônego D. Rangoni nos dois sentidos. Na descida da Imigrantes, tráfego mais lento em todo o trecho de serra.

11h27 – Trânsito carregado na Régis Bittencourt na região da Serra do Cafezal. São 6 quilômetros de lentidão por causa do excesso de veículos.

09h59 – A Marginal Tietê tem quase 2 quilômetros de congestionamento no sentido Castello, entre as pontes do Tatuapé e Aricanduva.

Trânsito lento também nas Avenidas Tiradentes e Santos Dumont, desde a Avenida do Estado até a Praça Campo de Bagatelle, no sentido Aeroporto.

08h54 – A Rodovia Régis Bittencourt apresenta cinco quilômetros de lentidão na região de Barra do Turvo, altura do quilômetro 549, no sentido Curitiba. O tombamento de um ônibus no local interditou duas pistas. Equipes de resgate trabalham no local e os motoristas devem seguir pela pista da direita e acostamento.

08h50 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto segue com boas condições de tráfego nos dois sentidos. O fluxo também é bom no acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

08h26 – Trânsito carregado na Rodovia Presidente Dutra entre os quilômetros 231 e 205, na região de Guarulhos por causa de um acidente.

08h15 – Tráfego normalizado na Anchieta sentido litoral entre os quilômetros 39 e 41, interditado nesta manhã por causa de um acidente. Apenas a Cônego D. Rangoni apresenta lentidão no momento no Sistema Anchieta/ Imigrantes, na chegada ao Guarujá, entre os quilômetros 268 e 270.

7h48 – Rodovia Raposo Tavares continua com tráfego sem pontos de lentidão relevantes nesta manhã.

6h42 – Duas faixas da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt bloqueadas no km 549, em Barra do Turvo, Vale do Ribeira, em razão de tombamento de ônibus. Lentidão por aproximação.

6h37 – Tráfego bom nas rodovias Castello Branco, Presidente Dutra, Anhanguera e Bandeirantes

6h30 – Colisão traseira entre dois caminhões – um deles do tipo baú e carregado com leite e farinha – provoca, desce às 4h45, bloqueio de uma das duas faixas de rolamento da pista sul da Anchieta no km 42, trecho no início da serra. Congestionamento chega ao km 39, antes da serra. Houve queda de carga na pista. Uma pessoa ficou ferida.

6h16 – Rodovias Raposo Tavares, Ayrton Senna e Carvalho Pinto com tráfego bastante intenso, mas sem congestionamento

1h15 – Tráfego tranquilo nas demais estradas dentro do Estado de São Paulo;

1h03 – Tráfego intenso no trecho de serra da Rodovia dos Tamoios (SP-99) em direção a Caraguatatuba;