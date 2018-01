Ao vivo: Acompanhe o tráfego nas rodovias e em São Paulo nesta terça

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h47 – Há retenção na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 381 e o km 370, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos.

20h42 – O Corredor Pacaembu/Mj Natanael/Abraao Ribeiro tem 2,2 km de lentidão, sentido estádio, da Avenida Auro Soares de Moura Andrade até a Praça Charles Miller.

20h40 – A concessionária Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), estima que o tráfego nas rodovias esteja normalizado no sentido capital a partir das 23h de hoje.

20h38 – A Via Anchieta tem pistas livres, mas a Rodovia dos Imigrantes registra lentidão no trecho de planalto, sentido capital, do km33 ao km28.

19h50 – O trecho de planalto da Rodovia dos Imigrantes segue com tráfego lento do km 33 ao km 28 e, na região de semáforos, na saída da Praia Grande, do km 70 ao km 67. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem morosidade do km 292 ao km 289, no sentido São Paulo.

Na última hora, 6.398 veículos seguiram em direção a São Paulo enquanto 1.398 foram em direção ao litoral. Desde a 0 hora do dia 11, quando se iniciou a contagem do feriado, mais de 339 mil veículos já utilizaram o Sistema Anchieta-Imigrantes em direção à Baixada Santista. No sentido contrário, foram registrados 313 mil veículos. Restam retornar 26 mil veículos.

19h22 – A Rodovia dos Imigrantes tem retenção no sentido capital paulista apenas no planalto do km 33 ao km 28.

18h53 – A Rodovia Régis Bittencourt tem congestionamento, no sentido São Paulo, entre o km 383 e o km 370, e entre o km 369 e o km 368, ambos na região de Miracatu.

O tempo é chuvoso ao longo de todo o trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas. A Concessionária informa ainda que o horário de pico na rodovia, para quem retorna à São Paulo no fim do feriado prolongado, acontece hoje (15/11) entre 12h e 22h.

18h52 – O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem tráfego bom nos dois sentidos. A Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem fluxo normal, em ambas as direções.

18h40 – O tráfego segue lento na Rodovia dos Imigrantes na saída de Praia Grande, devido excesso de veículos.

18h34 – A Rodovia Régis Bittencourt tem engarrafamento do km 384 ao km 370, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos na pista sentido São Paulo. O tempo é chuvoso ao longo de todo o trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

18h22 – A Rodovia Carvalho Pinto tem tráfego lento do km 92 ao 90, na região de São José dos Campos, sentido capital, devido ao excesso de veículos. Em direção ao Interior e na Rodovia Ayrton Senna, o fluxo é bom.

17h42 – Na última hora, 7.296 veículos seguiram em direção a São Paulo pelo Sistema Anchieta-Imigrantes enquanto 1.471 foram em direção ao litoral. Desde a 0 hora de sexta-feira, 11, mais de 336 mil veículos já utilizaram o SAI em direção à Baixada Santista. No sentido contrário, foram registrados 300 mil veículos. Restam retornar 36 mil veículos.

17h40 – O motorista que segue em direção a São Paulo encontra tráfego lento no trecho de planalto da Rodovia dos Imigrantes, do km 38 ao km 33, em São Bernardo do Campo, e na região de semáforos, na saída da Praia Grande, do km 70 ao km 67. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento do km 292 ao km 289, no sentido São Paulo e na Cônego Domênico Rangoni, na altura do km 266.

17h28 – A pista expressa da Rodovia Presidente Dutra tem lentidão em direção a São Paulo, do km 135 ao km 138, em São José dos Campos, e do km 105 ao km 112, em Taubaté.

17h – O motorista que segue em direção a São Paulo encontra alguns pontos de tráfego lento. No trecho de planalto pela Imigrantes, o movimento segue lento do km 38 ao km 33 e na região de semáforos, do km 70 ao km 67. A Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento do km 292 ao km 289, no sentido São Paulo. A Anchieta é a melhor opção no sentido capital. Chove em todo o SAI.

16h55 – o trânsito é lento na Rodovia Carvalho Pinto, do km 92 ao 90, na região de São José dos Campos, sentido capital, por causa do excesso de veículos. No sentido Interior e na Rodovia Ayrton Senna, o trânsito é bom. A rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem fluxo normal em ambas as direções.

16h48 – A Via Anchieta tem tráfego bom no planalto, sentido capital.

16h22 – Há retenção na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt do km 384 ao km 370, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos.

16h05 – A Ecovias informou que falta retornar para a cidade de São Paulo apenas 48 mil dos 307 mil veículos que desceram para o litoral desde às 0h de sexta, 11.

15h58 – A Rodovia dos Imigrantes continua com morosidade, no sentido São Paulo, do km 38 ao km 33 e na região de semáforos, do km 70 ao km 67, devido excesso de veículos.

15h55 – No momento, o tráfego é normal na rodovia Cônego Domênico Rangoni. Em São Vicente, tem 3 kms de lentidão na saída de Praia Grande pela Imigrantes. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão, do km 292 ao km 289, devido excesso de veículos.

15h44 – A Rodovia dos Bandeirantes registra morosidade no sentido São Paulo, do km 62 ao km 56, e do km 48 ao km 23, ambos na pista expressa, na região de Jundiaí.

15h35 – O excesso de veículos causa alguns pontos de lentidão no sentido capital nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). No trecho de planalto pela Imigrantes, existe lentidão do km 38 ao km 33 e, na região de semáforos, do km 70 ao km 67. A Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento do km 292 ao km 289, no sentido São Paulo. O SAI opera em esquema de operação subida 2×8 com as pistas norte da Anchieta e da Imigrantes em direção à capital paulista. A descida da serra é apenas pela pista sul da Anchieta. Chove em todo o SAI e o motorista deve redobrar a atenção.

15h22 – A Rodovia Castelo Branco tem congestionamento, sentido capital, no trecho Itapevi – Itu, na pista expressa, do km 45 e 38, e do km 52 ao km 48. No trecho Barueri – Itapevi, a via tem lentidão do km 30 ao 35, na pista expressa, do km 14 ao km 13, na pista marginal, no trecho Osasco – Barueri.

15h07 – A CET recomenda que os motoristas evitem trafegar pela pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, por causa de obras antes da Ponte Eusébio Matoso.

14h50 – O motorista encontra tráfego lento do km 92 ao 90, na região de São José dos Campos, da Rodovia Carvalho Pinto, sentido capital. No sentido Interior e na Rodovia Ayrton Senna, o trânsito flui bem. A rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem fluxo normal em ambas as direções.

A Ecopistas estima que mais de 940 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio, em ambos os sentidos, neste feriado da Proclamação da República. Desde a zero hora de sexta-feira, 11, mais de 931 mil veículos passaram em ambos os sentidos do Corredor. Somente na última hora, foi registrada a passagem de 10.145 veículos em direção à Capital.

14h27 – A Rodovia Régis Bittencourt tem retenção na pista sentido São Paulo do km 378 ao km 368, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos. O tempo é chuvoso ao longo de todo o trecho concedido. A concessionária que administra a via pede aos usuários que redobrem a atenção e reduzam a velocidade. O horário de pico na rodovia para quem retorna à São Paulo no fim do feriado prolongado ocorre hoje até às 22h.

14h10 – O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) tem tráfego lento no trecho de serra, sentido capital, devido excesso de veículos. O SAI opera no esquema 2×8, com apenas duas pistas da Via Anchieta no sentido litoral. As faixas da Rodovia dos Imigrantes e duas pistas da Anchietam servem para o motorista que retorna para a cidade de São Paulo.

13h24 – São Paulo tem 10 pontos alagados transitáveis na Rua Romão Gomes, Praça Ibrahim Nobre, Viaduto Leste-Oeste, Avenida Jacu-Pêssego, Rua Alvarenga, Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, perto da Ponte Eusébio Matoso e perto da Ponte Engenheiro Roberto Zuccolo, Marginal do Tietê, sentido Castelo, perto da Ponte do Tatuapé, Praça Vicente Rodrigues e Rua Camargo.

12h39 – Os horários de pico na rodovia Fernão Dias, para quem retorna à Capital no fim do feriado prolongado, são hoje das 15h às 23h e amanhã das 6h às 12h.

12h14 – São Paulo com trânsito tranquilo.

11h55 – Tráfego fluindo bem na subida do Sistema Anchieta-Imgirantes.

11h43 – Tráfego intenso na Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo. No mesmo sentido, no km 34, o capotamento de um veículo, sem feridos, provoca 1 km de lentidão.

11h07 – O tráfego está lento na saída de Praia Grande pela Rodovia dos Imigrantes, devido ao excesso de veículos.

10h52 – A cidade tem 4 pontos de alagamentos transitáveis. Um na Rua Romão Gomes junto à Avenida Valdemar Ferreira, outro na Praça Ibrahim Nobre com a Avenida Pedro Álvares Cabral, outro no Viaduto Leste-Oeste, perto da Rua Teixeira Leite, e outro na Avenida Jacu-Pêssego, junto à Avenida Ragueb Chohfi.

10h15 – O Sistema Anchieta-Imigrantes apresenta boas condições de tráfego.

9h48 – Uma faixa da Avenida Celso Garcia está interditada devido a um acidente. Um ônibus bateu em um poste, na altura da Rua Simas Pimenta, sentido bairro. Seis ficaram feridos.

9h47 – A Marginal Pinheiros foi liberada totalmente para o tráfego de veículos, após um acidente envolvendo um caminhão, que ficou desgovernado e deu L na pista expressa, sentido Castelo.

9h26 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, ainda registra congestionamento entre as Pontes Eusébio Matoso e Cidade Jardim. São Paulo com 1 km de lentidão.

8h57 – Pista nova da Rodovia dos Imigrantes bloqueada na serra para implantação da operação subida.

8h43 – Duas faixas da esquerda da Avenida Paulista, sentido Paraíso, estão interditadas devido a acidente. Um caminhão bateu em um carro de passeio e capotou na altura da Rua Haddock Lobo. Ninguém ficou ferido.

8h22 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, continua congestionada entre as Pontes Eusébio Matoso e Cidade Jardim.

7h51 – O movimento de veículos no sistema Anhanguera-Bandeirantes está normal.

7h37 – Tráfego segue tranquilo no Sistema Anchieta-Imigrantes. Acompanhe a movimentação de veículos pelo twitter.com/#!/_ecovias.

7h36 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, tem tráfego lento entre a Ponte Eusébio Matoso e Rua Tucumã, por conta de um caminhão que deu L ocupando 3 faixas da via.

7h33 – Um caminhão derrapou e ficou em L na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, ocupando três faixas da pista expressa perto da Ponte Eusébio Matoso. Ninguém ficou ferido.

7h26 – São Paulo tem dois pontos de alagamentos transitáveis, um na Rua Romão Gomes, perto da Avenida Valdemar Ferreira, e outro na Praça Ibrahim Nobre, junto à Avenida Pedro Álvares Cabral.

7h10 – São Paulo não registra pontos de lentidão.

7h10 – Tráfego tranquilo na subida da serra na Rodovia dos Imigrantes.